https://ria.ru/20241009/livan-1977305732.html

Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже

Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 09.10.2024

Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже

Сотрудники военной разведки Ливана задержали двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщается в заявлении армии Ливана в среду. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:19

2024-10-09T23:19

2024-10-09T23:19

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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Сотрудники военной разведки Ливана задержали двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщается в заявлении армии Ливана в среду. "В результате оперативных мероприятий управления разведки задержаны два гражданина Сирии, которые фотографировали определенные объекты и после делали фотоподтверждение результатов авиаударов и следили за поисково-спасательными операциями для подтверждения личностей погибших", - написано в заявлении. По оперативным данным ливанской разведки, двое задержанных были завербованы, следственные мероприятия продолжаются. Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники в спецслужбах написала, что в южном пригороде Бейрута был задержан гражданин Израиля, который находился на территории Ливана под видом журналиста и въехал в страну как подданный Великобритании.

https://ria.ru/20241009/zalp-1977262767.html

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в мире, ливан, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024