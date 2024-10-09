https://ria.ru/20241009/livan-1977305732.html
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 09.10.2024
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже
Сотрудники военной разведки Ливана задержали двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщается в заявлении армии Ливана в среду. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:19
2024-10-09T23:19
2024-10-09T23:19
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Сотрудники военной разведки Ливана задержали двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщается в заявлении армии Ливана в среду. "В результате оперативных мероприятий управления разведки задержаны два гражданина Сирии, которые фотографировали определенные объекты и после делали фотоподтверждение результатов авиаударов и следили за поисково-спасательными операциями для подтверждения личностей погибших", - написано в заявлении. По оперативным данным ливанской разведки, двое задержанных были завербованы, следственные мероприятия продолжаются. Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники в спецслужбах написала, что в южном пригороде Бейрута был задержан гражданин Израиля, который находился на территории Ливана под видом журналиста и въехал в страну как подданный Великобритании.
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в мире, ливан, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже
В Ливане по подозрению в шпионаже в пользу Израиля задержали двух граждан Сирии