Рейтинг@Mail.ru
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:19 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/livan-1977305732.html
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 09.10.2024
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже
Сотрудники военной разведки Ливана задержали двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщается в заявлении армии Ливана в среду. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:19
2024-10-09T23:19
в мире
ливан
сирия
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976116913_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_0c5bcccafa1469d729fc493d1afae624.jpg
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Сотрудники военной разведки Ливана задержали двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщается в заявлении армии Ливана в среду. "В результате оперативных мероприятий управления разведки задержаны два гражданина Сирии, которые фотографировали определенные объекты и после делали фотоподтверждение результатов авиаударов и следили за поисково-спасательными операциями для подтверждения личностей погибших", - написано в заявлении. По оперативным данным ливанской разведки, двое задержанных были завербованы, следственные мероприятия продолжаются. Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники в спецслужбах написала, что в южном пригороде Бейрута был задержан гражданин Израиля, который находился на территории Ливана под видом журналиста и въехал в страну как подданный Великобритании.
https://ria.ru/20241009/zalp-1977262767.html
ливан
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976116913_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4e73716668eb42e414eb4aaf980b851b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Сирия, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Ливанская разведка задержала двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже

В Ливане по подозрению в шпионаже в пользу Израиля задержали двух граждан Сирии

© AP Photo / Hussein MallaЛиванские военнослужащие
Ливанские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Ливанские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Сотрудники военной разведки Ливана задержали двух граждан Сирии по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, сообщается в заявлении армии Ливана в среду.
"В результате оперативных мероприятий управления разведки задержаны два гражданина Сирии, которые фотографировали определенные объекты и после делали фотоподтверждение результатов авиаударов и следили за поисково-спасательными операциями для подтверждения личностей погибших", - написано в заявлении.
По оперативным данным ливанской разведки, двое задержанных были завербованы, следственные мероприятия продолжаются.
Ранее ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на свои источники в спецслужбах написала, что в южном пригороде Бейрута был задержан гражданин Израиля, который находился на территории Ливана под видом журналиста и въехал в страну как подданный Великобритании.
Работа израильской системы ПРО Железный купол - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Израиль зафиксировал залп из 90 ракет со стороны Ливана
Вчера, 17:51
 
В миреЛиванСирияИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала