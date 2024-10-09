https://ria.ru/20241009/livan-1977074640.html
В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки
В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки - РИА Новости, 09.10.2024
В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки
Количество жертв в результате ударов израильской авиации в разных районах Ливана в понедельник составило 36 человек, 150 граждан получили ранения, сообщается в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T00:06
2024-10-09T00:06
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Количество жертв в результате ударов израильской авиации в разных районах Ливана в понедельник составило 36 человек, 150 граждан получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана."Авиаудары враждебного Израиля в понедельник привели к гибели 36 человек, 150 граждан получили ранения", - написано в заявлении.Согласно отчету центра ЧС, общее количество жертв в результате израильских бомбардировок с октября прошлого года возросло до 2 119 человек, более 10 тысяч ранены.
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки
Минздрав Ливана: 150 человек ранено во время ударов Израиля в понедельник