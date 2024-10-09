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В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки - РИА Новости, 09.10.2024
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00:06 09.10.2024 (обновлено: 00:14 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/livan-1977074640.html
В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки
В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки - РИА Новости, 09.10.2024
В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки
Количество жертв в результате ударов израильской авиации в разных районах Ливана в понедельник составило 36 человек, 150 граждан получили ранения, сообщается в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T00:06
2024-10-09T00:14
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Количество жертв в результате ударов израильской авиации в разных районах Ливана в понедельник составило 36 человек, 150 граждан получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана."Авиаудары враждебного Израиля в понедельник привели к гибели 36 человек, 150 граждан получили ранения", - написано в заявлении.Согласно отчету центра ЧС, общее количество жертв в результате израильских бомбардировок с октября прошлого года возросло до 2 119 человек, более 10 тысяч ранены.
https://ria.ru/20241008/livan-1977051099.html
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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане от израильских ударов погибли 36 человек за сутки

Минздрав Ливана: 150 человек ранено во время ударов Израиля в понедельник

© AP Photo / Bilal HusseinЖилые дома, поврежденные в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута
Жилые дома, поврежденные в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Жилые дома, поврежденные в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Количество жертв в результате ударов израильской авиации в разных районах Ливана в понедельник составило 36 человек, 150 граждан получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций при Минздраве Ливана.
"Авиаудары враждебного Израиля в понедельник привели к гибели 36 человек, 150 граждан получили ранения", - написано в заявлении.
Последствия израильского авиаудара по Бейруту - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Израильские бомбардировки парализовали ирригационную систему на юге Ливана
Вчера, 19:10
Согласно отчету центра ЧС, общее количество жертв в результате израильских бомбардировок с октября прошлого года возросло до 2 119 человек, более 10 тысяч ранены.
 
В миреЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Израиль
 
 
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