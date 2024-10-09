https://ria.ru/20241009/lenoblast-1977145454.html

Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию в Енакиево

Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию в Енакиево - РИА Новости, 09.10.2024

Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию в Енакиево

Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию дошкольников в подшефном Енакиево, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:05

2024-10-09T12:05

2024-10-09T12:05

ленинградская область

енакиево

донецкая народная республика

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию дошкольников в подшефном Енакиево, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. "Параллельно со мной в командировке в Енакиево – группа ленинградских детских врачей: педиатры, хирург, офтальмолог из областной, Кировской и Выборгской больниц. Задача медиков – провести ускоренную диспансеризацию дошкольников Енакиево – это примерно 1800 детей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что на встрече с врачами обсудил условия работы и проживания, организационные решения для сложных случаев. "Работать начинают в 8 утра, заканчивают вечером в это же время", - рассказал губернатор. Мобильная группа врачей ведет приём прямо в яслях и садиках Енакиево. "К офтальмологу обычно следом за детьми просятся на приём работники садиков – для республики это дефицитная специальность. Следующие группы будем усиливать именно такими специалистами", - заметил Дрозденко. По его словам, уже есть список детей, кому требуется лечение в стационаре, в том числе хирургическое. "Готовы организовать проезд и помощь в Ленинградской детской клинической больнице. Сейчас важно договориться с родителями по каждому случаю", - заключил Дрозденко. Также губернатор Ленобласти сообщил, что регион поддерживает школу мотокросса в Енакиево с 2022 года. В этот визит в ДНР ребятам были переданы мотоциклы и микроавтобус для выезда на соревнования.

https://ria.ru/20241008/enakievo--1977072273.html

енакиево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

енакиево, донецкая народная республика, александр дрозденко