https://ria.ru/20241009/lenoblast-1977145454.html
Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию в Енакиево
Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию в Енакиево - РИА Новости, 09.10.2024
Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию в Енакиево
Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию дошкольников в подшефном Енакиево, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:05
2024-10-09T12:05
2024-10-09T12:05
ленинградская область
енакиево
донецкая народная республика
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977146228_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d574184e42a1f92a1e870bcbf27511d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию дошкольников в подшефном Енакиево, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко. "Параллельно со мной в командировке в Енакиево – группа ленинградских детских врачей: педиатры, хирург, офтальмолог из областной, Кировской и Выборгской больниц. Задача медиков – провести ускоренную диспансеризацию дошкольников Енакиево – это примерно 1800 детей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что на встрече с врачами обсудил условия работы и проживания, организационные решения для сложных случаев. "Работать начинают в 8 утра, заканчивают вечером в это же время", - рассказал губернатор. Мобильная группа врачей ведет приём прямо в яслях и садиках Енакиево. "К офтальмологу обычно следом за детьми просятся на приём работники садиков – для республики это дефицитная специальность. Следующие группы будем усиливать именно такими специалистами", - заметил Дрозденко. По его словам, уже есть список детей, кому требуется лечение в стационаре, в том числе хирургическое. "Готовы организовать проезд и помощь в Ленинградской детской клинической больнице. Сейчас важно договориться с родителями по каждому случаю", - заключил Дрозденко. Также губернатор Ленобласти сообщил, что регион поддерживает школу мотокросса в Енакиево с 2022 года. В этот визит в ДНР ребятам были переданы мотоциклы и микроавтобус для выезда на соревнования.
https://ria.ru/20241008/enakievo--1977072273.html
енакиево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
енакиево, донецкая народная республика, александр дрозденко
Ленинградская область , Енакиево, Донецкая Народная Республика, Александр Дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Группа детских врачей из Ленобласти проводит диспансеризацию дошкольников в подшефном Енакиево, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.
"Параллельно со мной в командировке в Енакиево – группа ленинградских детских врачей: педиатры, хирург, офтальмолог из областной, Кировской и Выборгской больниц. Задача медиков – провести ускоренную диспансеризацию дошкольников Енакиево – это примерно 1800 детей", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на встрече с врачами обсудил условия работы и проживания, организационные решения для сложных случаев. "Работать начинают в 8 утра, заканчивают вечером в это же время", - рассказал губернатор.
Мобильная группа врачей ведет приём прямо в яслях и садиках Енакиево. "К офтальмологу обычно следом за детьми просятся на приём работники садиков – для республики это дефицитная специальность. Следующие группы будем усиливать именно такими специалистами", - заметил Дрозденко.
По его словам, уже есть список детей, кому требуется лечение в стационаре, в том числе хирургическое. "Готовы организовать проезд и помощь в Ленинградской детской клинической больнице. Сейчас важно договориться с родителями по каждому случаю", - заключил Дрозденко.
Также губернатор Ленобласти сообщил, что регион поддерживает школу мотокросса в Енакиево с 2022 года. В этот визит в ДНР
ребятам были переданы мотоциклы и микроавтобус для выезда на соревнования.