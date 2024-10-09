https://ria.ru/20241009/kvadrobery-1977083804.html
В Кремле дали оценку движению квадроберов
В Кремле дали оценку движению квадроберов - РИА Новости, 09.10.2024
В Кремле дали оценку движению квадроберов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости назвал движение квадроберов "полной ерундой". РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:27
2024-10-09T05:27
2024-10-09T11:31
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости назвал движение квадроберов "полной ерундой". "Это ерунда полная", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Квадробинг — популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров России и Армении в Кремле.
https://ria.ru/20241008/lavrov-1977063730.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
В Кремле дали оценку движению квадроберов
Песков назвал движение квадроберов полной ерундой
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости назвал движение квадроберов "полной ерундой".
"Это ерунда полная", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Квадробинг — популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров
обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном
квадроберов во время ожидания переговоров лидеров России и Армении в Кремле.