https://ria.ru/20241009/kvadrobery-1977083804.html

В Кремле дали оценку движению квадроберов

В Кремле дали оценку движению квадроберов - РИА Новости, 09.10.2024

В Кремле дали оценку движению квадроберов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости назвал движение квадроберов "полной ерундой". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T05:27

2024-10-09T05:27

2024-10-09T11:31

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости назвал движение квадроберов "полной ерундой". "Это ерунда полная", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Квадробинг — популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. Движение вызвало дискуссию в стране как среди общественности, так и среди парламентариев и политиков. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров России и Армении в Кремле.

https://ria.ru/20241008/lavrov-1977063730.html

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россия, дмитрий песков