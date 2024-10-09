https://ria.ru/20241009/kuznetsov-1977206409.html

Адвокат раскрыл подробности дела главного кадровика Минобороны

Адвокат раскрыл подробности дела главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 09.10.2024

Адвокат раскрыл подробности дела главного кадровика Минобороны

Супруга главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова оплатила половину участка, который следствие вменяет предпринимателю Лёве Мартиросяну как взятку, рассказал РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:37

2024-10-09T14:37

2024-10-09T15:01

министерство обороны рф (минобороны рф)

юрий кузнецов

общество

краснодар

москва

россия

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Супруга главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова оплатила половину участка, который следствие вменяет предпринимателю Лёве Мартиросяну как взятку, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян. "Кузнецова Юлия Сергеевна оплатила свою половину участка, которое следствие вменяет Мартиросяну как взятку, у нас есть расписки и платёжные документы из банка", - сказал собеседник агентства.Адвокат добавил, что Кузнецова после покупки участка переводила деньги Мартиросяну на строительство дома, которым он занимался, в материалах имеются расписки Кузнецовой. Кроме того, все данные зарегистрированы в Росреестре.По данным СК РФ, главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от индивидуального предпринимателя Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей, Кузнецов за это обещал оказывать общее покровительство по службе в интересах взяткодателя.После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием "Рай".Кроме того, по делу было проведено 15 обысков, назначены три судебные экспертизы, допрошены 9 свидетелей, наложен арест на имущество Мартиросяна и его родственников. Кроме того, в рамках дела арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы.

https://ria.ru/20241009/patriot-1977085761.html

https://ria.ru/20241007/ivanov-1976713636.html

краснодар

москва

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министерство обороны рф (минобороны рф), юрий кузнецов, общество, краснодар, москва, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), следственный комитет россии (ск рф)