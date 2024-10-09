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Адвокат раскрыл подробности дела главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 09.10.2024
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14:37 09.10.2024 (обновлено: 15:01 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kuznetsov-1977206409.html
Адвокат раскрыл подробности дела главного кадровика Минобороны
Адвокат раскрыл подробности дела главного кадровика Минобороны - РИА Новости, 09.10.2024
Адвокат раскрыл подробности дела главного кадровика Минобороны
Супруга главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова оплатила половину участка, который следствие вменяет предпринимателю Лёве Мартиросяну как взятку, рассказал РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:37
2024-10-09T15:01
министерство обороны рф (минобороны рф)
юрий кузнецов
общество
краснодар
москва
россия
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Супруга главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова оплатила половину участка, который следствие вменяет предпринимателю Лёве Мартиросяну как взятку, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян. "Кузнецова Юлия Сергеевна оплатила свою половину участка, которое следствие вменяет Мартиросяну как взятку, у нас есть расписки и платёжные документы из банка", - сказал собеседник агентства.Адвокат добавил, что Кузнецова после покупки участка переводила деньги Мартиросяну на строительство дома, которым он занимался, в материалах имеются расписки Кузнецовой. Кроме того, все данные зарегистрированы в Росреестре.По данным СК РФ, главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от индивидуального предпринимателя Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей, Кузнецов за это обещал оказывать общее покровительство по службе в интересах взяткодателя.После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием "Рай".Кроме того, по делу было проведено 15 обысков, назначены три судебные экспертизы, допрошены 9 свидетелей, наложен арест на имущество Мартиросяна и его родственников. Кроме того, в рамках дела арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы.
https://ria.ru/20241009/patriot-1977085761.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), юрий кузнецов, общество, краснодар, москва, россия, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), следственный комитет россии (ск рф)
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Юрий Кузнецов, Общество, Краснодар, Москва, Россия, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат раскрыл подробности дела главного кадровика Минобороны

Адвокат: жена Кузнецова оплатила часть участка, который считается взяткой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЮрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве
Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Супруга главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова оплатила половину участка, который следствие вменяет предпринимателю Лёве Мартиросяну как взятку, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Карапетян.
"Кузнецова Юлия Сергеевна оплатила свою половину участка, которое следствие вменяет Мартиросяну как взятку, у нас есть расписки и платёжные документы из банка", - сказал собеседник агентства.
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Адвокат добавил, что Кузнецова после покупки участка переводила деньги Мартиросяну на строительство дома, которым он занимался, в материалах имеются расписки Кузнецовой. Кроме того, все данные зарегистрированы в Росреестре.
По данным СК РФ, главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от индивидуального предпринимателя Мартиросяна в виде земельного участка и здания общей стоимостью около 30,5 миллиона рублей, Кузнецов за это обещал оказывать общее покровительство по службе в интересах взяткодателя.
После ареста Мартиросяна в середине мая в Краснодаре закрылись его отель, продуктовый магазин и кафе с одинаковым названием "Рай".
Кроме того, по делу было проведено 15 обысков, назначены три судебные экспертизы, допрошены 9 свидетелей, наложен арест на имущество Мартиросяна и его родственников. Кроме того, в рамках дела арестована 100-метровая квартира дочери Кузнецова, расположенная в элитном жилом комплексе на западе Москвы.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Юрий КузнецовОбществоКраснодарМоскваРоссияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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