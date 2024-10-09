https://ria.ru/20241009/kursk-1977244360.html
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора - РИА Новости, 09.10.2024
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора
Российские десантники в составе группировки войск "Север" оттеснили ВСУ с занимаемых позиций, освободив хутор Покровский в Курской области и заняв крупный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:35
2024-10-09T16:35
2024-10-09T16:35
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 окт – РИА Новости. Российские десантники в составе группировки войск "Север" оттеснили ВСУ с занимаемых позиций, освободив хутор Покровский в Курской области и заняв крупный опорный пункт, оборудованный украинскими военнослужащими, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Рыжий". За освобождением Покровского наблюдал корреспондент РИА Новости. "Освободили часть Курской области, территории лесополки (лесополосы - ред.), хутор Покровский", - сказал "Рыжий". Собеседник агентства уточнил, что в ходе активного продвижения были задействованы три штурмовые группы, которых доставили к месту высадки на бронемашинах. "Далее спешились, прочесали всю лесополосу, противник был напуган, побросали свои позиции, побросали документы", - отметил он. По его словам, по пути следования десантников был занят крупный оборудованный ВСУ опорный пункт, а также несколько огневых позиций, на каждой из которых размещалось до 10 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора
Командир роты рассказал о вытеснии ВСУ из курского хутора Покровский