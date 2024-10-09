Рейтинг@Mail.ru
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kursk-1977244360.html
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора - РИА Новости, 09.10.2024
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора
Российские десантники в составе группировки войск "Север" оттеснили ВСУ с занимаемых позиций, освободив хутор Покровский в Курской области и заняв крупный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:35
2024-10-09T16:35
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000281_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74d49571235eacea62a4da163abbf7b0.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 окт – РИА Новости. Российские десантники в составе группировки войск "Север" оттеснили ВСУ с занимаемых позиций, освободив хутор Покровский в Курской области и заняв крупный опорный пункт, оборудованный украинскими военнослужащими, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Рыжий". За освобождением Покровского наблюдал корреспондент РИА Новости. "Освободили часть Курской области, территории лесополки (лесополосы - ред.), хутор Покровский", - сказал "Рыжий". Собеседник агентства уточнил, что в ходе активного продвижения были задействованы три штурмовые группы, которых доставили к месту высадки на бронемашинах. "Далее спешились, прочесали всю лесополосу, противник был напуган, побросали свои позиции, побросали документы", - отметил он. По его словам, по пути следования десантников был занят крупный оборудованный ВСУ опорный пункт, а также несколько огневых позиций, на каждой из которых размещалось до 10 украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241009/kurskaya-1977192423.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000281_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_29a7725c09f050100c927dbee53bc180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
Командир роты рассказал, как десантники вытеснили ВСУ из курского хутора

Командир роты рассказал о вытеснии ВСУ из курского хутора Покровский

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 окт – РИА Новости. Российские десантники в составе группировки войск "Север" оттеснили ВСУ с занимаемых позиций, освободив хутор Покровский в Курской области и заняв крупный опорный пункт, оборудованный украинскими военнослужащими, рассказал РИА Новости командир роты с позывным "Рыжий".
За освобождением Покровского наблюдал корреспондент РИА Новости.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Освободили часть Курской области, территории лесополки (лесополосы - ред.), хутор Покровский", - сказал "Рыжий".
Собеседник агентства уточнил, что в ходе активного продвижения были задействованы три штурмовые группы, которых доставили к месту высадки на бронемашинах.
"Далее спешились, прочесали всю лесополосу, противник был напуган, побросали свои позиции, побросали документы", - отметил он.
По его словам, по пути следования десантников был занят крупный оборудованный ВСУ опорный пункт, а также несколько огневых позиций, на каждой из которых размещалось до 10 украинских военнослужащих.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области
Вчера, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала