https://ria.ru/20241009/kursk-1977135931.html

Имам из Курска рассказал, как встретил солдат ВСУ в российской форме

Имам из Курска рассказал, как встретил солдат ВСУ в российской форме - РИА Новости, 09.10.2024

Имам из Курска рассказал, как встретил солдат ВСУ в российской форме

Председатель курской мусульманской организации "Рассвет" при "Московском муфтияте" Иса Салимсултанов рассказал РИА Новости, как встретил в одном из приграничных РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:22

2024-10-09T11:22

2024-10-09T14:22

специальная военная операция на украине

курская область

россия

курск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 окт — РИА Новости. Председатель курской мусульманской организации "Рассвет" при "Московском муфтияте" Иса Салимсултанов рассказал РИА Новости, как встретил в одном из приграничных районов Курской области солдат ВСУ, переодетых в российскую форму. Ранее сообщалось, что мусульманская община Курской области помогает жителям эвакуироваться из опасных мест, реагируя на поступающие просьбы, при этом в команде волонтеров есть люди разных вероисповеданий. "Один раз мы выехали — это начальные дни были (нападения ВСУ на Курскую область. — Прим. ред.). Мы для выяснения обстоятельств выехали, ясности не было, что происходит. В одном из поселков мы нашли обстрелянные машины. И заброшенная улица была — ни собак, ни кошек, никого не было. Вижу — открытый магазин. Хотел у кого-то что-то спросить, узнать, какая ситуация", — рассказал агентству председатель местной религиозной организации "Рассвет" города Курска при Духовном управлении мусульман города Москвы и Центрального региона "Московский муфтият". По словам Салимсултанова, для того, чтобы узнать, остались ли люди в приграничном населенном пункте, он решил зайти в магазин, двери которого были открыты. "Пока я дошел до магазина, из магазина вышли военнослужащие в российской форме. Я поздоровался, они ответили. Я спросил, какие дела, что и как. Они говорят, что все хорошо, все в порядке", — рассказал имам. Он уточнил, что военнослужащие стали расспрашивать, кто он и что здесь делает. Имам пояснил, что является председателем общины мусульман и приехал за людьми. В свою очередь, военнослужащие проверили у него документы и попросили ключи от машины. "Я спросил: "Зачем тебе ключи мои от автомобиля?" И один другому говорит на украинском языке: "Может, ему ногу прострелить?" И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит", — пояснил собеседник агентства. По словам Салимсултанова, он понял, что наткнулся на солдат ВСУ в российской форме, которые уже зашли в данный населенный пункт региона. "Ключи забрали у меня и откинули в сторону, сказали: "Не едь за нами". Я на месте остался, они за магазин отошли, сели в свой пикап и уехали", — вспоминает имам. Он уточнил, что после этого нашел выброшенные ключи и смог эвакуировать двух женщин из данного населенного пункта. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке противник потерял уже более 20 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. По словам главы государства, противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241009/naemniki-1977085312.html

https://ria.ru/20240913/babushka-1972613401.html

https://ria.ru/20241002/kursk-1976038010.html

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курская область, россия, курск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины