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Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:08
2024-10-09T05:08
2024-10-09T09:14
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
ми-28нм
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в релизе.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 8 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции. После применения средств поражения экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, добавили в военном ведомстве.
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Боевая работа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области
Ми-28НМ поразил боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье.
2024-10-09T05:08
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безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Минобороны: Ми-28НМ уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области