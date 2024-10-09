https://ria.ru/20241009/kursk-1977083065.html

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.10.2024

Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T05:08

2024-10-09T05:08

2024-10-09T09:14

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

ми-28нм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977092246_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6cf13ae03f84c2c7196d8339cb70544.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и бронетехнике украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", — говорится в релизе.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 8 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции. После применения средств поражения экипаж вернулся на площадку вылета. Разведка доложила об успешном уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, добавили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20241008/plennye-1976922313.html

https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа Ми-28НМ в приграничном районе Курской области Ми-28НМ поразил боевиков и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. 2024-10-09T05:08 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм