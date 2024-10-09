https://ria.ru/20241009/kuritsa-1870087520.html

Врач рассказала, какую часть курицы лучше не есть

Врач рассказала, какую часть курицы лучше не есть - РИА Новости, 09.10.2024

Врач рассказала, какую часть курицы лучше не есть

Какая часть куриной тушки полезнее остальных, а какую, наоборот, лучше не употреблять в пищу, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:00

2024-10-09T10:00

2024-10-09T10:00

общество

россия

наталья сычева

еда

питание

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/45/1549784508_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_744b88994e433bfdf5d9f4b506e8fba7.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Какая часть куриной тушки полезнее остальных, а какую, наоборот, лучше не употреблять в пищу, объяснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева.Белое мясо птицы содержит минимальное количество жира, поэтому большинство специалистов считают грудку самой полезной частью куриной тушки, отметила Сычева. Однако в питании важно разнообразие, поэтому от бедра и голени тоже не стоит отказываться, добавила диетолог. По ее словам, грудку можно есть на ужин, а более темное мясо птицы рекомендуется употреблять только на обед."Голень и бедро тоже можно использовать, но я рекомендую употреблять их на обед, а более постную грудку — на ужин. В грудке очень мало жира. Голень и бедро — ближе к красному мясу, там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем", — уточнила Сычева.Наибольшее количество насыщенных жиров содержится в коже, поэтому от этой части куриной тушки следует всегда избавляться, продолжила она."Многие переходят на мясо птицы, например, отказываются от свинины или говядины, но в то же время едят куриные голени или крылышки с кожей. В курятине будет столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если мы не уберем кожу, даже если это будет часть грудки с кожей", — сказала Сычева.Готовить курицу лучше так, чтобы на ней не образовывалась хрустящая румяная корочка, советует врач."Выраженная румяная корочка — это продукт гликации. Это вызывает склеивание волокон коллагена и, можно сказать, ведет к старению сосудов и кожи", — предупредила Сычева.Наибольшую пользу организму принесет курятина, приготовленная на пару или отваренная методом су-вид, уверена диетолог. Запекать этот продукт тоже можно, главное, чтобы не появлялась корочка, пояснила она.Включать курятину в рацион на ежедневной основе не стоит, лучше чередовать ее с рыбой и другими видами мяса, считает Сычева.

https://ria.ru/20221024/blyudo-1826152620.html

https://ria.ru/20240927/kuritsa_s_kartoshkoy-1975069391.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, наталья сычева, еда, питание, здоровье