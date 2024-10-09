https://ria.ru/20241009/kuban-1977270437.html
В станице Кубани благоустроят свыше 2 га зеленой зоны по нацпроекту
В станице Кубани благоустроят свыше 2 га зеленой зоны по нацпроекту - РИА Новости, 09.10.2024
В станице Кубани благоустроят свыше 2 га зеленой зоны по нацпроекту
Зелёную зону в центре станицы Незамаевская в Краснодарском крае обновят на площади свыше 2 гектаров по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:36
2024-10-09T18:36
2024-10-09T18:36
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Зелёную зону в центре станицы Незамаевская в Краснодарском крае обновят на площади свыше 2 гектаров по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Благоустраиваем участок площадью более двух гектаров в границах улиц Ленина, Комсомольская, Красная и Коммунистическая. Там уже создали пешеходную зону, подготовили бетонные основания для дальнейшего обустройства детской и спортивной площадок. После того, как сделают прорезиненное покрытие, установят игровые и тренажерные комплексы. Начали укладку асфальта на месте, предусмотренном для парковки транспорта. В ближайшее время на участке установят ограждение", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Уточняется, что проект благоустройства зелёной зоны в центре станицы Незамаевской включает высадку 176 деревьев хвойных и лиственных пород, а также кустарников – можжевельника и самшита. Общественную территорию в Павловском районе обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект благоустраивают в том числе и за счет краевого бюджета.
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общество, краснодарский край, павловский район
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Павловский район
КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Зелёную зону в центре станицы Незамаевская в Краснодарском крае обновят на площади свыше 2 гектаров по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
"Благоустраиваем участок площадью более двух гектаров в границах улиц Ленина, Комсомольская, Красная и Коммунистическая. Там уже создали пешеходную зону, подготовили бетонные основания для дальнейшего обустройства детской и спортивной площадок. После того, как сделают прорезиненное покрытие, установят игровые и тренажерные комплексы. Начали укладку асфальта на месте, предусмотренном для парковки транспорта. В ближайшее время на участке установят ограждение", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Уточняется, что проект благоустройства зелёной зоны в центре станицы Незамаевской включает высадку 176 деревьев хвойных и лиственных пород, а также кустарников – можжевельника и самшита.
Общественную территорию в Павловском районе
обновляют по нацпроекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, объект благоустраивают в том числе и за счет краевого бюджета.