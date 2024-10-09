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БПЛА повредил газовую трубу в Щербиновском районе Кубани

БПЛА повредил газовую трубу в Щербиновском районе Кубани - РИА Новости, 09.10.2024

БПЛА повредил газовую трубу в Щербиновском районе Кубани

Беспилотник атаковал Щербиновский район в Краснодарском крае, повреждена газовая труба частного дома, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:15

2024-10-09T02:15

2024-10-09T03:02

специальная военная операция на украине

происшествия

щербиновский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Беспилотник атаковал Щербиновский район в Краснодарском крае, повреждена газовая труба частного дома, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. "Этой ночью преступной атаке киевского режима подвергся Щербиновский район. В селе Шабельское в результате падения обломков БПЛА в частном домовладении выбило стекла, повреждена газовая труба. В целях безопасности газ перекрыли, возгорание потушено, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - говорится в сообщении. Губернатор также поручил исполняющему обязанности главы района Сергею Дормидонтову оказать помощь жильцам дома в восстановлении поврежденного имущества.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

щербиновский район

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происшествия, щербиновский район, краснодарский край, вениамин кондратьев