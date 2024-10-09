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В Крыму назвали первый пункт "плана Зеленского" дорогой в пропасть
В Крыму назвали первый пункт "плана Зеленского" дорогой в пропасть - РИА Новости, 09.10.2024
В Крыму назвали первый пункт "плана Зеленского" дорогой в пропасть
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал первый пункт так называемого плана Владимира Зеленского, нацеленного на вступление Украины в НАТО,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:28
2024-10-09T23:28
2024-10-09T23:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал первый пункт так называемого плана Владимира Зеленского, нацеленного на вступление Украины в НАТО, дорогой в пропасть. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что обратился к участникам третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", где сообщил о разработке "плана победы". В частности, первый пункт плана предусматривает приглашение Украины в НАТО, так как вступление в альянс, по словам Зеленского, были бы "реальными шагами к миру". "Любые попытки втянуть Киев в процесс вступления в альянс делают перспективу исчезновения Украины, как государства, все более реалистичным, а начало третьей мировой войны - все более близким. Так что так называемый план Зеленского – это дорога в пропасть для Украины и коллективного Запада", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, одной из главных целей проведения СВО является гарантия внеблокового статуса Украины. "Во всем мире, в том числе и в НАТО, осознают, что конфликт не прекратится, пока эта цель не будет достигнута", - подчеркнул Смирнов.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html
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в мире, украина, владимир зеленский, заур смирнов, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, НАТО
В Крыму назвали первый пункт "плана Зеленского" дорогой в пропасть
Глава крымской миссии Смирнов назвал "план Зеленского" дорогой в пропасть
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал первый пункт так называемого плана Владимира Зеленского, нацеленного на вступление Украины в НАТО, дорогой в пропасть.
Ранее Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что обратился к участникам третьего саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", где сообщил о разработке "плана победы". В частности, первый пункт плана предусматривает приглашение Украины в НАТО, так как вступление в альянс, по словам Зеленского, были бы "реальными шагами к миру".
"Любые попытки втянуть Киев в процесс вступления в альянс делают перспективу исчезновения Украины, как государства, все более реалистичным, а начало третьей мировой войны - все более близким. Так что так называемый план Зеленского – это дорога в пропасть для Украины и коллективного Запада", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, одной из главных целей проведения СВО является гарантия внеблокового статуса Украины
.
"Во всем мире, в том числе и в НАТО
, осознают, что конфликт не прекратится, пока эта цель не будет достигнута", - подчеркнул Смирнов.