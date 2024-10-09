https://ria.ru/20241009/krupa-1977080756.html
Врач назвала самую полезную крупу
Врач назвала самую полезную крупу - РИА Новости, 09.10.2024
Врач назвала самую полезную крупу
Самой полезной крупой является гречневая за счет своей низкокалорийности и повышенного содержания полезных веществ и микроэлементов, необходимых для насыщения... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T03:28
2024-10-09T03:28
2024-10-09T03:28
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самой полезной крупой является гречневая за счет своей низкокалорийности и повышенного содержания полезных веществ и микроэлементов, необходимых для насыщения организма, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко. "Самая полезная, пожалуй, гречка, потому что она низкокалорийная, но при этом дает хорошее насыщение. Содержит и полезные, и питательные вещества, витамины и микроэлементы, необходимые для организма", - сказала Ильяшенко. При этом гастроэнтеролог обозначила и наиболее вредные крупы. Среди них оказались крупы с содержанием глютена, чрезмерное употребление которых не рекомендуется при патологиях желудочно-кишечного тракта. Такие крупы, как пшеница и манка, могут быть вредны людям с глютеновой энтеропатией, или непереносимостью глютена пшеницы и других злаков.
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здоровье - общество
Врач назвала самую полезную крупу
Гастроэнтеролог Ильяшенко: гречневая крупа самая полезная
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Самой полезной крупой является гречневая за счет своей низкокалорийности и повышенного содержания полезных веществ и микроэлементов, необходимых для насыщения организма, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
"Самая полезная, пожалуй, гречка, потому что она низкокалорийная, но при этом дает хорошее насыщение. Содержит и полезные, и питательные вещества, витамины и микроэлементы, необходимые для организма", - сказала Ильяшенко.
При этом гастроэнтеролог обозначила и наиболее вредные крупы. Среди них оказались крупы с содержанием глютена, чрезмерное употребление которых не рекомендуется при патологиях желудочно-кишечного тракта. Такие крупы, как пшеница и манка, могут быть вредны людям с глютеновой энтеропатией, или непереносимостью глютена пшеницы и других злаков.