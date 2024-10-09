https://ria.ru/20241009/kriminal-1977082301.html

СК: обвиняемый в убийствах белгородский священник связан с криминалом

СК: обвиняемый в убийствах белгородский священник связан с криминалом - РИА Новости, 09.10.2024

СК: обвиняемый в убийствах белгородский священник связан с криминалом

Следствие считает, что арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области священник Станислав Дементеев,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T04:40

2024-10-09T04:40

2024-10-09T11:43

происшествия

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Следствие считает, что арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательстве в 1997-2017 годах в Белгородской области священник Станислав Дементеев, военный Игорь Селютин и предприниматель Степан Морозов имеют обширные связи в криминальной среде, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Находясь на свободе, Дементеев С. Н., Морозов С. Е. и Селютин И. Б., обладая обширными преступными связями в криминальной среде, с целью избежать уголовной ответственности и наказания могут скрыться от предварительного следствия и суда, координировать свои действия с соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности", — сказано в документах. Уголовное дело возбудили в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, а затем передали в Главное следственное управление СК. В одно производство с ним соединили дела о еще нескольких убийствах, похищениях и исчезновениях людей, а также вымогательствах. По делу назначили дактилоскопические и психолого-психиатрические экспертизы, провели обыски, изъятия доказательств и следственные эксперименты, допросили свидетелей и потерпевших, а также провели очные ставки, но сбор доказательств еще продолжается.

https://ria.ru/20241008/svjaschennik-1976869226.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф)