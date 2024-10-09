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Котюков выступил на сессии председателя правительства РФ Мишустина - РИА Новости, 09.10.2024
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12:16 09.10.2024 (обновлено: 13:16 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kotyukov-1977152316.html
Котюков выступил на сессии председателя правительства РФ Мишустина
Котюков выступил на сессии председателя правительства РФ Мишустина - РИА Новости, 09.10.2024
Котюков выступил на сессии председателя правительства РФ Мишустина
Михаил Котюков представил опыт развития опорных городов Красноярского края на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:16
2024-10-09T13:16
красноярский край
россия
михаил котюков
михаил мишустин
ачинск
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КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Михаил Котюков представил опыт развития опорных городов Красноярского края на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Обсуждение было посвящено теме пространственного развития и поддержке опорных территорий страны", – говорится в сообщении. Обращаясь к участникам мероприятий, Михаил Мишустин отметил, что раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан. Важный компонент и новой стратегии пространственного развития, и нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" – опорные населенные пункты. По словам Михаила Котюкова, регион начал работу по развитию опорных территорий больше года назад. При этом учитывается социальная география, транспортные потоки, особенности экономики муниципальных образований в разных частях большого края. Пилотными опорными территориями в Красноярском крае уже сейчас выступают Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск. Также ведется работа над программами населенных пунктов в Арктике – Норильска, Дудинки, Игарки и Диксона. "Основная задача – улучшить уровень жизни и раскрыть экономический потенциал территорий. В этой работе нужно учитывать роль градообразующих предприятий. Вокруг них выстраивать профессиональную подготовку кадров, логистику, формировать социальную инфраструктуру. И главное – в центре каждого плана должны быть жители, их предложения по развитию родных мест", – отметил Михаил Котюков.
https://ria.ru/20241007/investproekt-1976680985.html
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красноярский край, россия, михаил котюков, михаил мишустин, ачинск
Красноярский край, Россия, Михаил Котюков, Михаил Мишустин, Ачинск

Котюков выступил на сессии председателя правительства РФ Мишустина

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского краяГубернатор Красноярского края Михаил Котюков выступает на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступает на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступает на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина
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КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Михаил Котюков представил опыт развития опорных городов Красноярского края на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
"Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил на стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Обсуждение было посвящено теме пространственного развития и поддержке опорных территорий страны", – говорится в сообщении.
Совещание под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева и полномочного представителя президента в СФО Анатолия Серышева - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Котюков: развитие Красноярского края связано с реализацией инвестпроектов
7 октября, 08:12
Обращаясь к участникам мероприятий, Михаил Мишустин отметил, что раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан.
Важный компонент и новой стратегии пространственного развития, и нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" – опорные населенные пункты. По словам Михаила Котюкова, регион начал работу по развитию опорных территорий больше года назад. При этом учитывается социальная география, транспортные потоки, особенности экономики муниципальных образований в разных частях большого края. Пилотными опорными территориями в Красноярском крае уже сейчас выступают Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск. Также ведется работа над программами населенных пунктов в АрктикеНорильска, Дудинки, Игарки и Диксона.
"Основная задача – улучшить уровень жизни и раскрыть экономический потенциал территорий. В этой работе нужно учитывать роль градообразующих предприятий. Вокруг них выстраивать профессиональную подготовку кадров, логистику, формировать социальную инфраструктуру. И главное – в центре каждого плана должны быть жители, их предложения по развитию родных мест", – отметил Михаил Котюков.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Михаил Котюков провел заседание комиссии Госсовета
19 сентября, 10:12
 
Красноярский крайРоссияМихаил КотюковМихаил МишустинАчинск
 
 
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