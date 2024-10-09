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Блогер Косенко погасил задолженность перед налоговой - РИА Новости, 09.10.2024
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06:27 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kosenko-1977085903.html
Блогер Косенко погасил задолженность перед налоговой
Блогер Косенко погасил задолженность перед налоговой - РИА Новости, 09.10.2024
Блогер Косенко погасил задолженность перед налоговой
Скандально известный блогер Сергей Косенко, который ранее снял видео, на котором бросает младенца в сугроб, погасил перед налоговой долг более чем на 303 тысячи РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:27
2024-10-09T06:27
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Скандально известный блогер Сергей Косенко, который ранее снял видео, на котором бросает младенца в сугроб, погасил перед налоговой долг более чем на 303 тысячи рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Ранее другой источник сообщал РИА Новости, что Косенко задолжал налоговой более 303 тысяч рублей. "По данным на 8 октября, задолженность Косенко погашена", - сказал собеседник агентства. Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на Косенко. Сам блогер разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа", но без участия ребенка. В сентябре на Косенко был составлен протокол за пропаганду наркотических средств в сети, но 1 октября суд вернул его составителю. За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
https://ria.ru/20241003/chekaliny-1976273033.html
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россия
Россия
Блогер Косенко погасил задолженность перед налоговой

Блогер Косенко погасил долг перед налоговой на 303 тысячи рублей

© Фото : @sergey_kosenkoСергей Косенко
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : @sergey_kosenko
Сергей Косенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Скандально известный блогер Сергей Косенко, который ранее снял видео, на котором бросает младенца в сугроб, погасил перед налоговой долг более чем на 303 тысячи рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее другой источник сообщал РИА Новости, что Косенко задолжал налоговой более 303 тысяч рублей.
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"По данным на 8 октября, задолженность Косенко погашена", - сказал собеседник агентства.
Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на Косенко.
Сам блогер разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.
Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа", но без участия ребенка.
В сентябре на Косенко был составлен протокол за пропаганду наркотических средств в сети, но 1 октября суд вернул его составителю. За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
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