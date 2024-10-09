https://ria.ru/20241009/koreya-1977085612.html
КНДР прервет все дороги с Южной Кореей
КНДР прервет все дороги с Южной Кореей - РИА Новости, 09.10.2024
КНДР прервет все дороги с Южной Кореей
Генштаб Корейской Народной Армии (КНА) КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:18
2024-10-09T06:18
2024-10-09T06:18
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СЕУЛ, 9 окт – РИА Новости. Генштаб Корейской Народной Армии (КНА) КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" Южной Кореей, и проведет фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска для избежания столкновений, заявление Генштаба опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). В заявлении говорится, что "конфронтационная истерика враждебных сил" на Корейском полуострове все более ухудшается и подводит ситуацию на полуострове к "непредсказуемому состоянию". А "агрессивные военные учения", постоянно проводящиеся на территории Южной Кореи "выходят за рамки". США часто перебрасывают на Корейский полуостров стратегические ядерные средства, а в Южной Корее периодически угрожают КНДР "концом режима". Поэтому в Генштабе КНДР заявили, что "острая военная ситуация" на Корейском полуострове, которую "нельзя обойти молчанием", требует более решительных и мощных мер от армии по дальнейшей "надежной защите безопасности" государства. В связи с этим Генштаб КНА примет практические военные меры по "последовательному разделению территориальных пределов", находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея, говорится в заявлении. "С 9 октября будут проведены работы для полного прерывания автомобильных и железных дорог на территории нашей стороны, соединенных с Республикой Корея, и фортификация оборонительных сооружений", - заявил Генштаб. Отмечается, что в связи со строительством оборонительных сооружений на чувствительной территории южной границы в 9.45 (3.45 мск) 9 октября армия КНДР по телефону уведомила сторону американских войск, "чтобы избежать недоразумения и случайного столкновения". "Вечный перерыв и блокирование нашей армией южной границы, примыкающей к Республике Корея – первейшему враждебному государству и неизменному главному врагу – являются оборонительными мерами для сдерживания войны и защиты безопасности нашей Республики", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20241008/kndr-1976883276.html
https://ria.ru/20240929/kndr-1975298451.html
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), корейский полуостров, сша
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, США
КНДР прервет все дороги с Южной Кореей
Генштаб КНДР анонсировал полную блокировку дорог с Южной Кореей
СЕУЛ, 9 окт – РИА Новости. Генштаб Корейской Народной Армии (КНА) КНДР заявил, что Северная Корея с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" Южной Кореей, и проведет фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска для избежания столкновений, заявление Генштаба опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
В заявлении говорится, что "конфронтационная истерика враждебных сил" на Корейском полуострове
все более ухудшается и подводит ситуацию на полуострове к "непредсказуемому состоянию". А "агрессивные военные учения", постоянно проводящиеся на территории Южной Кореи "выходят за рамки". США
часто перебрасывают на Корейский полуостров стратегические ядерные средства, а в Южной Корее периодически угрожают КНДР "концом режима".
Поэтому в Генштабе КНДР заявили, что "острая военная ситуация" на Корейском полуострове, которую "нельзя обойти молчанием", требует более решительных и мощных мер от армии по дальнейшей "надежной защите безопасности" государства. В связи с этим Генштаб КНА примет практические военные меры по "последовательному разделению территориальных пределов", находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея, говорится в заявлении.
"С 9 октября будут проведены работы для полного прерывания автомобильных и железных дорог на территории нашей стороны, соединенных с Республикой Корея, и фортификация оборонительных сооружений", - заявил Генштаб.
Отмечается, что в связи со строительством оборонительных сооружений на чувствительной территории южной границы в 9.45 (3.45 мск) 9 октября армия КНДР по телефону уведомила сторону американских войск, "чтобы избежать недоразумения и случайного столкновения".
"Вечный перерыв и блокирование нашей армией южной границы, примыкающей к Республике Корея – первейшему враждебному государству и неизменному главному врагу – являются оборонительными мерами для сдерживания войны и защиты безопасности нашей Республики", - говорится в заявлении.