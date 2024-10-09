Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России
Глава Акимовского округа Запорожской области подписала контракт с ВС России
Юлия Губанова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, мастер спорта по стрельбе Юлия Губанова решила подписать контракт для прохождения службы в Вооруженных силах РФ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Юлия Васильевна Губанова, глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, приняла решение подписать контракт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на запорожском направлении", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Губернатор сообщил, что Губанова - мастер спорта по стрельбе и давно говорила о желании применить свои навыки и знания в защите Родины. Она прошла отбор на контрактную службу и будет защищать Родину, отметил Балицкий.
"Я горжусь, что в команде администрации губернатора и правительства Запорожской области смелые и самоотверженные люди, которые умеют отдавать все свои силы на построение мирной жизни и приближение победы", - написал он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе бывший областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.
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