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Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России - РИА Новости, 09.10.2024
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20:21 09.10.2024 (обновлено: 20:22 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kontrakt--1977289290.html
Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России
Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России - РИА Новости, 09.10.2024
Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России
Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, мастер спорта по стрельбе Юлия Губанова решила подписать контракт для прохождения службы в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:21
2024-10-09T20:22
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
киев
евгений балицкий
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, мастер спорта по стрельбе Юлия Губанова решила подписать контракт для прохождения службы в Вооруженных силах РФ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Юлия Васильевна Губанова, глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, приняла решение подписать контракт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на запорожском направлении", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что Губанова - мастер спорта по стрельбе и давно говорила о желании применить свои навыки и знания в защите Родины. Она прошла отбор на контрактную службу и будет защищать Родину, отметил Балицкий. "Я горжусь, что в команде администрации губернатора и правительства Запорожской области смелые и самоотверженные люди, которые умеют отдавать все свои силы на построение мирной жизни и приближение победы", - написал он. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе бывший областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.
https://ria.ru/20240905/putin-1970748861.html
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запорожская область, россия, киев, евгений балицкий, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Киев, Евгений Балицкий, Общество
Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России

Глава Акимовского округа Запорожской области подписала контракт с ВС России

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЮлия Губанова
Юлия Губанова - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Юлия Губанова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, мастер спорта по стрельбе Юлия Губанова решила подписать контракт для прохождения службы в Вооруженных силах РФ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Юлия Васильевна Губанова, глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, приняла решение подписать контракт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на запорожском направлении", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Губернатор сообщил, что Губанова - мастер спорта по стрельбе и давно говорила о желании применить свои навыки и знания в защите Родины. Она прошла отбор на контрактную службу и будет защищать Родину, отметил Балицкий.
"Я горжусь, что в команде администрации губернатора и правительства Запорожской области смелые и самоотверженные люди, которые умеют отдавать все свои силы на построение мирной жизни и приближение победы", - написал он.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе бывший областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.
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