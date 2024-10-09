https://ria.ru/20241009/kontrakt--1977289290.html

Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России

Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России - РИА Новости, 09.10.2024

Глава округа в Запорожской области подписала контракт с ВС России

Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, мастер спорта по стрельбе Юлия Губанова решила подписать контракт для прохождения службы в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:21

2024-10-09T20:21

2024-10-09T20:22

специальная военная операция на украине

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евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, мастер спорта по стрельбе Юлия Губанова решила подписать контракт для прохождения службы в Вооруженных силах РФ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. "Юлия Васильевна Губанова, глава Акимовского муниципального округа Запорожской области, приняла решение подписать контракт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации на запорожском направлении", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что Губанова - мастер спорта по стрельбе и давно говорила о желании применить свои навыки и знания в защите Родины. Она прошла отбор на контрактную службу и будет защищать Родину, отметил Балицкий. "Я горжусь, что в команде администрации губернатора и правительства Запорожской области смелые и самоотверженные люди, которые умеют отдавать все свои силы на построение мирной жизни и приближение победы", - написал он. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе бывший областной центр - город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.

https://ria.ru/20240905/putin-1970748861.html

https://ria.ru/20240825/vsu-1968393745.html

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россия

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запорожская область, россия, киев, евгений балицкий, общество