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Лучшие работы финалистов конкурса снимков дикой природы - РИА Новости, 09.10.2024
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18:00 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/konkurs--1977116022.html
Лучшие работы финалистов конкурса снимков дикой природы
Лучшие работы финалистов конкурса снимков дикой природы - РИА Новости, 09.10.2024
Лучшие работы финалистов конкурса снимков дикой природы
Стали известны победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year. Жюри рассмотрело снимки со всего мира. Завораживающие работы лауреатов — в подборке... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:00
2024-10-09T18:00
фото
дикие животные
в мире
фотография
природа
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Стали известны победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year. Жюри рассмотрело снимки со всего мира. Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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фото, фото, дикие животные, в мире, фотография, природа
Фото, Дикие животные, В мире, Фотография, природа

Лучшие работы финалистов конкурса снимков дикой природы

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Стали известны победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year. Жюри рассмотрело снимки со всего мира. Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Фото : Shane Gross/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Победителем в фотоконкурсе в категории "Болота: общая картина" стал Шейн Гросс (Shane Gross) за снимок "Рой жизни".

Снимок The Swarm of Life фотографа из Канады Shane Gross, победивший в конкурсе Wildlife Photographer of the Year

Победителем в фотоконкурсе в категории "Болота: общая картина" стал Шейн Гросс (Shane Gross) за снимок "Рой жизни".

© Фото : Shane Gross/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
1 из 15
© Фото : Alexis Tinker-Tsavalas/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

В категории "Молодой фотограф в возрастной группе от 15 до 17 лет" победил Алексис Тинкер-Цавалас (Alexis Tinker-Tsavalas) из Германии с работой "Жизнь под мертвым деревом".

Снимок Life Under Dead Wood фотографа из Германии Alexis Tinker-Tsavalas, победивший в категории 15-17 Years конкурса Wildlife Photographer of the Year

В категории "Молодой фотограф в возрастной группе от 15 до 17 лет" победил Алексис Тинкер-Цавалас (Alexis Tinker-Tsavalas) из Германии с работой "Жизнь под мертвым деревом".

© Фото : Alexis Tinker-Tsavalas/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
2 из 15
© Фото : Игорь Метельский/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Российский фотограф Игорь Метельский победил в номинации "Животные в их естественной среде обитания" с фотографией потягивающейся рыси из Приморья.

Снимок Frontier of the Lynx фотографа из России Игоря Метельского, победивший в категории Animals in their Environment конкурса Wildlife Photographer of the Year

Российский фотограф Игорь Метельский победил в номинации "Животные в их естественной среде обитания" с фотографией потягивающейся рыси из Приморья.

© Фото : Игорь Метельский/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
3 из 15
© Фото : Fortunato Gatto/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Фортунато Гатто (Fortunato Gatto) из Италии принес победу снимок "Старик из Глена" в категории "Растения и грибы".

Снимок Old Man of the Glen фотографа из Италии Fortunato Gatto, победивший в категории Plants and Fungi конкурса Wildlife Photographer of the Year

Фортунато Гатто (Fortunato Gatto) из Италии принес победу снимок "Старик из Глена" в категории "Растения и грибы".

© Фото : Fortunato Gatto/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
4 из 15
© Фото : Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Лучшей работой в номинации "Поведение. Млекопетающие" стал кадр "Момент безмятежности" Хиккадувы Лиянаге Прашанта Винод из Шри-Ланки.

Снимок A Tranquil Moment фотографа из Шри-Ланки Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod, победивший в категории Behaviour: Mammals конкурса Wildlife Photographer of the Year

Лучшей работой в номинации "Поведение. Млекопетающие" стал кадр "Момент безмятежности" Хиккадувы Лиянаге Прашанта Винод из Шри-Ланки.

© Фото : Hikkaduwa Liyanage Prasantha Vinod/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
5 из 15
© Фото : Jack Zhi/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Снимок "Практика ведет к совершенству" Джека Чжи из США принес победу автору в категории "Поведение: Птицы".

Снимок Practice Makes Perfect фотографа из США Jack Zhi, победивший в категории Behaviour: Birds конкурса Wildlife Photographer of the Year

Снимок "Практика ведет к совершенству" Джека Чжи из США принес победу автору в категории "Поведение: Птицы".

© Фото : Jack Zhi/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
6 из 15
© Фото : Britta Jaschinski/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

В номинации "Фотожурналистика" первое место получила Бритта Яшински (Britta Jaschinski) за кадр "В поисках новых доказательств".

Снимок Dusting for New Evidence немецко-британского фотографа Britta Jaschinski, победивший в категории Photojournalism конкурса Wildlife Photographer of the Year

В номинации "Фотожурналистика" первое место получила Бритта Яшински (Britta Jaschinski) за кадр "В поисках новых доказательств".

© Фото : Britta Jaschinski/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
7 из 15
© Фото : Matthew Smith/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

В категории подводная съемка первое место получил Мэтью Смит (Matthew Smith) из Великобритании за кадр "Под ватерлинией".

Снимок Under the Waterline британско-австралийского фотографа Matthew Smith, победивший в категории Underwater конкурса Wildlife Photographer of the Year

В категории подводная съемка первое место получил Мэтью Смит (Matthew Smith) из Великобритании за кадр "Под ватерлинией".

© Фото : Matthew Smith/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
8 из 15
© Фото : Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Инго Арндт из Германии принес победу кадр "Отряд по сносу" в категории "Поведение: беспозвоночные".

"

Снимок The Demolition Squad фотографа из Германии Ingo Arndt, победивший в категории Behaviour: Invertebrates конкурса Wildlife Photographer of the Year

Инго Арндт из Германии принес победу кадр "Отряд по сносу" в категории "Поведение: беспозвоночные".

"

© Фото : Ingo Arndt/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
9 из 15
© Фото : Jiří Hřebíček/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Победителем в номинации "Природный артистизм" стал Иржи Гржебичек (Jiří Hřebíček) из Чехии с кадром "Ловкая ворона".

Снимок The Artful Crow фотографа из Чехии Jiří Hřebíček, победивший в категории Natural Artistry конкурса Wildlife Photographer of the Year

Победителем в номинации "Природный артистизм" стал Иржи Гржебичек (Jiří Hřebíček) из Чехии с кадром "Ловкая ворона".

© Фото : Jiří Hřebíček/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
10 из 15
© Фото : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Первое место в категории "Поведение: земноводные и рептилии" получила Карин Айгнер из США за фото "Мокрая борьба".

Снимок Wetland Wrestle фотографа из США Karine Aigner, победивший в категории Behaviour: Amphibians and Reptiles конкурса Wildlife Photographer of the Year

Первое место в категории "Поведение: земноводные и рептилии" получила Карин Айгнер из США за фото "Мокрая борьба".

© Фото : Karine Aigner/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
11 из 15
© Фото : John E Marriott/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Джон Э. Марриотт стал победителем в категории "Портреты животных" с фотографией "На страже".

Снимок On Watch фотографа из Канады John E Marriott, победивший в категории Animal Portraits конкурса Wildlife Photographer of the Year

Джон Э. Марриотт стал победителем в категории "Портреты животных" с фотографией "На страже".

© Фото : John E Marriott/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
12 из 15
© Фото : Robin Darius Conz/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

В номинации "Городская дикая природа" победителем стал Робин Дариус Конц (Robin Darius Conz) из Германии с работой "Тигр в городе".

Снимок Tiger in Town фотографа из Германии Robin Darius Conz, победивший в категории Urban Wildlife конкурса Wildlife Photographer of the Year

В номинации "Городская дикая природа" победителем стал Робин Дариус Конц (Robin Darius Conz) из Германии с работой "Тигр в городе".

© Фото : Robin Darius Conz/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
13 из 15
© Фото : Justin Gilligan/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

В категории "Океаны: общая картина" призером стал Джастин Гиллиган (Justin Gilligan) из Австралии с кадром "Диета из смертельного пластика".

Снимок A Diet of Deadly Plastic фотографа из Австралии Justin Gilligan, победивший в категории Oceans: The Bigger Picture конкурса Wildlife Photographer of the Year

В категории "Океаны: общая картина" призером стал Джастин Гиллиган (Justin Gilligan) из Австралии с кадром "Диета из смертельного пластика".

© Фото : Justin Gilligan/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
14 из 15
© Фото : Thomas Peschak/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum

Финалистом в номинации "Фоторепортаж" стал немецко-южноафриканский фотограф Томас Песчак (Thomas Peschak) с кадром "Лесные дельфины".

Снимок Dolphins of the Forest немецко-южноафриканского фотографа Thomas Peschak, победивший в категории Photojournalist Story Award конкурса Wildlife Photographer of the Year

Финалистом в номинации "Фоторепортаж" стал немецко-южноафриканский фотограф Томас Песчак (Thomas Peschak) с кадром "Лесные дельфины".

© Фото : Thomas Peschak/Wildlife Photographer of the Year/Natural History Museum
15 из 15
 
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