Лучшие работы финалистов конкурса снимков дикой природы
Победителем в фотоконкурсе в категории "Болота: общая картина" стал Шейн Гросс (Shane Gross) за снимок "Рой жизни".
Победителем в фотоконкурсе в категории "Болота: общая картина" стал Шейн Гросс (Shane Gross) за снимок "Рой жизни".
В категории "Молодой фотограф в возрастной группе от 15 до 17 лет" победил Алексис Тинкер-Цавалас (Alexis Tinker-Tsavalas) из Германии с работой "Жизнь под мертвым деревом".
В категории "Молодой фотограф в возрастной группе от 15 до 17 лет" победил Алексис Тинкер-Цавалас (Alexis Tinker-Tsavalas) из Германии с работой "Жизнь под мертвым деревом".
Российский фотограф Игорь Метельский победил в номинации "Животные в их естественной среде обитания" с фотографией потягивающейся рыси из Приморья.
Российский фотограф Игорь Метельский победил в номинации "Животные в их естественной среде обитания" с фотографией потягивающейся рыси из Приморья.
Фортунато Гатто (Fortunato Gatto) из Италии принес победу снимок "Старик из Глена" в категории "Растения и грибы".
Фортунато Гатто (Fortunato Gatto) из Италии принес победу снимок "Старик из Глена" в категории "Растения и грибы".
Лучшей работой в номинации "Поведение. Млекопетающие" стал кадр "Момент безмятежности" Хиккадувы Лиянаге Прашанта Винод из Шри-Ланки.
Лучшей работой в номинации "Поведение. Млекопетающие" стал кадр "Момент безмятежности" Хиккадувы Лиянаге Прашанта Винод из Шри-Ланки.
Снимок "Практика ведет к совершенству" Джека Чжи из США принес победу автору в категории "Поведение: Птицы".
Снимок "Практика ведет к совершенству" Джека Чжи из США принес победу автору в категории "Поведение: Птицы".
В номинации "Фотожурналистика" первое место получила Бритта Яшински (Britta Jaschinski) за кадр "В поисках новых доказательств".
В номинации "Фотожурналистика" первое место получила Бритта Яшински (Britta Jaschinski) за кадр "В поисках новых доказательств".
В категории подводная съемка первое место получил Мэтью Смит (Matthew Smith) из Великобритании за кадр "Под ватерлинией".
В категории подводная съемка первое место получил Мэтью Смит (Matthew Smith) из Великобритании за кадр "Под ватерлинией".
Инго Арндт из Германии принес победу кадр "Отряд по сносу" в категории "Поведение: беспозвоночные".
"
Инго Арндт из Германии принес победу кадр "Отряд по сносу" в категории "Поведение: беспозвоночные".
"
Победителем в номинации "Природный артистизм" стал Иржи Гржебичек (Jiří Hřebíček) из Чехии с кадром "Ловкая ворона".
Победителем в номинации "Природный артистизм" стал Иржи Гржебичек (Jiří Hřebíček) из Чехии с кадром "Ловкая ворона".
Первое место в категории "Поведение: земноводные и рептилии" получила Карин Айгнер из США за фото "Мокрая борьба".
Первое место в категории "Поведение: земноводные и рептилии" получила Карин Айгнер из США за фото "Мокрая борьба".
Джон Э. Марриотт стал победителем в категории "Портреты животных" с фотографией "На страже".
Джон Э. Марриотт стал победителем в категории "Портреты животных" с фотографией "На страже".
В номинации "Городская дикая природа" победителем стал Робин Дариус Конц (Robin Darius Conz) из Германии с работой "Тигр в городе".
В номинации "Городская дикая природа" победителем стал Робин Дариус Конц (Robin Darius Conz) из Германии с работой "Тигр в городе".
В категории "Океаны: общая картина" призером стал Джастин Гиллиган (Justin Gilligan) из Австралии с кадром "Диета из смертельного пластика".
В категории "Океаны: общая картина" призером стал Джастин Гиллиган (Justin Gilligan) из Австралии с кадром "Диета из смертельного пластика".
Финалистом в номинации "Фоторепортаж" стал немецко-южноафриканский фотограф Томас Песчак (Thomas Peschak) с кадром "Лесные дельфины".
Финалистом в номинации "Фоторепортаж" стал немецко-южноафриканский фотограф Томас Песчак (Thomas Peschak) с кадром "Лесные дельфины".