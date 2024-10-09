https://ria.ru/20241009/kongo-1977086907.html

Конго ждет роста добычи газа на 50 процентов

Конго ждет роста добычи газа на 50 процентов - РИА Новости, 09.10.2024

Конго ждет роста добычи газа на 50 процентов

Конго ждет роста добычи газа в стране на 50% в ближайшие 3-5 лет, также ждет и роста нефтедобычи, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Бруно... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:53

2024-10-09T06:53

2024-10-09T06:53

в мире

экономика

республика конго

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конго ждет роста добычи газа в стране на 50% в ближайшие 3-5 лет, также ждет и роста нефтедобычи, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "За три года в Конго было сделано порядка 6-7 новых открытий нефти и газа, хотя и небольших, но значимых для нас. Мы думаем, что у нас будет рост по добыче газа на 50% в ближайшие 3-5 лет. Добыча ни нефти, ни газа точно не будет снижаться, она будет расти", - сказал он. Министр отметил, что текущие нефтяные котировки, которые оцениваются как низкие, оказывают прямое влияние на доходы бюджета, но Конго рассчитывает компенсировать это более высоким уровнем добычи. "Мы ожидаем, что в следующем году и особенно через два года у нас будет лучше ситуация с нефтегазовыми доходами даже при низких ценах. Все же я не думаю, что к концу года для нашего бюджета ситуация будет драматичной", - добавил он.

https://ria.ru/20241009/kongo-1977081179.html

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в мире, экономика, республика конго