https://ria.ru/20241009/kongo-1977086048.html

Конго планирует запуск двух новых газовых проектов

Конго планирует запуск двух новых газовых проектов - РИА Новости, 09.10.2024

Конго планирует запуск двух новых газовых проектов

Конго планирует в 2025 году запуск двух новых газовых проектов - с британской и китайской компаниями, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:29

2024-10-09T06:29

2024-10-09T06:29

экономика

республика конго

лукойл

eni

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конго планирует в 2025 году запуск двух новых газовых проектов - с британской и китайской компаниями, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа. "Долгое время мы добывали только нефть и попутный газ, но теперь перед нами новый вызов - это природный газ. Первый большой проект в газовой отрасли мы реализуем с итальянской компанией Eni и российским "Лукойлом". К концу 2025 года ожидается, что Конго будет производить 1,5 миллиарда кубических футов газа в год. Мы планируем в следующем году запуск еще двух газовых проектов, операторами которых станут китайская и британская компании", - сказал он. По словам министра, газ становится приоритетом для республики, так как способствует мировому энергопереходу, и на него высокий спрос. Хотя, отметил он, цены на "голубое топливо" сейчас "не такие интересные, как были раньше", Конго ожидает более хороших цен в будущем. Кроме того, добавил Итуа, газ нужен республике и для решения внутренних вопросов, связанных с доступностью электроэнергии. Сейчас "Лукойл" работает в Конго в качестве участника нефтегазового проекта Marine XII. Российская компания приобрела 25% в этом проекте у британской компании New Age M12 Holdings Limited в 2019 году. В проекте также участвуют итальянская Eni (оператор проекта, 65%) и Государственная нефтяная компания Республики Конго (10%). Eni сообщала, что начала первую подачу газа на завод по его сжижению Tango в Конго в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20241009/kongo-1977081179.html

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экономика, республика конго, лукойл, eni