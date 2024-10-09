https://ria.ru/20241009/kongo-1977082052.html
Конго определяется с инвестициями в нефтепродуктопровод с участием России
Конго определяется с инвестициями в нефтепродуктопровод с участием России - РИА Новости, 09.10.2024
Конго определяется с инвестициями в нефтепродуктопровод с участием России
Конго продолжает определяться с инвестициями в строительство нефтепродуктопровода, ждет визита российской делегации, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:29
2024-10-09T04:29
2024-10-09T04:29
республика конго
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россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конго продолжает определяться с инвестициями в строительство нефтепродуктопровода, ждет визита российской делегации, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа. "Сейчас мы продолжаем работать над технико-экономическим обоснованием и определяемся с инвестициями. Этот этап еще не завершен, российская сторона должна приехать в Конго, все изучить, увидеть, как все это будет построено, и определиться с оборудованием, которое, скорее всего, будет российским", - сказал министр. В сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей". Министр сообщил, что стороны подписали соглашение в ходе Российской энергетической недели.
https://ria.ru/20241009/kongo-1977081179.html
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республика конго, в мире, россия
Республика Конго, В мире, Россия
Конго определяется с инвестициями в нефтепродуктопровод с участием России
Министр Итуа: Конго ждет визита российской делегации по проекту нефтепровода
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конго продолжает определяться с инвестициями в строительство нефтепродуктопровода, ждет визита российской делегации, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов республики Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Сейчас мы продолжаем работать над технико-экономическим обоснованием и определяемся с инвестициями. Этот этап еще не завершен, российская сторона должна приехать в Конго, все изучить, увидеть, как все это будет построено, и определиться с оборудованием, которое, скорее всего, будет российским", - сказал министр.
В сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей". Министр сообщил, что стороны подписали соглашение в ходе Российской энергетической недели.