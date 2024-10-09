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В Конго рассчитывают на строительство НПЗ с участием России - РИА Новости, 09.10.2024
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03:42 09.10.2024 (обновлено: 03:47 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kongo-1977081179.html
В Конго рассчитывают на строительство НПЗ с участием России
В Конго рассчитывают на строительство НПЗ с участием России - РИА Новости, 09.10.2024
В Конго рассчитывают на строительство НПЗ с участием России
Конго рассчитывает, что строительство нефтеперерабатывающего завода в республике станет следующим шагом работы с Россией после реализации проекта... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T03:42
2024-10-09T03:47
в мире
республика конго
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конго рассчитывает, что строительство нефтеперерабатывающего завода в республике станет следующим шагом работы с Россией после реализации проекта нефтепродуктопровода, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Они (российские партнеры - ред.) пока не заинтересованы в этом направлении, но мы считаем, что обсуждение проекта по нефтепереработке может стать следующим шагом после соглашения по трубопроводу для транспортировки нефтепродуктов, которое мы подписали в субботу, 28 сентября", — ответил он на вопрос, рассматривает ли Конго строительство новых НПЗ с участием России. Правительство РФ в сентябре одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей".
https://ria.ru/20240927/kongo-1975082566.html
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в мире, республика конго, россия
В мире, Республика Конго, Россия
В Конго рассчитывают на строительство НПЗ с участием России

Министр Итуа: строительство НПЗ станет новым шагом в сотрудничестве с Россией

© ФотоЦвета флага Республики Конго
Цвета флага Республики Конго - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото
Цвета флага Республики Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конго рассчитывает, что строительство нефтеперерабатывающего завода в республике станет следующим шагом работы с Россией после реализации проекта нефтепродуктопровода, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Они (российские партнеры - ред.) пока не заинтересованы в этом направлении, но мы считаем, что обсуждение проекта по нефтепереработке может стать следующим шагом после соглашения по трубопроводу для транспортировки нефтепродуктов, которое мы подписали в субботу, 28 сентября", — ответил он на вопрос, рассматривает ли Конго строительство новых НПЗ с участием России.
Cтационарная платформа компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Конго подписало с "Лукойлом" соглашение о разработке нефтяных блоков
27 сентября, 15:21
Правительство РФ в сентябре одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей".
 
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