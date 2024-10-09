https://ria.ru/20241009/kongo-1977081179.html

В Конго рассчитывают на строительство НПЗ с участием России

В Конго рассчитывают на строительство НПЗ с участием России - РИА Новости, 09.10.2024

В Конго рассчитывают на строительство НПЗ с участием России

Конго рассчитывает, что строительство нефтеперерабатывающего завода в республике станет следующим шагом работы с Россией после реализации проекта... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:42

2024-10-09T03:42

2024-10-09T03:47

в мире

республика конго

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Конго рассчитывает, что строительство нефтеперерабатывающего завода в республике станет следующим шагом работы с Россией после реализации проекта нефтепродуктопровода, заявил в интервью РИА Новости министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Они (российские партнеры - ред.) пока не заинтересованы в этом направлении, но мы считаем, что обсуждение проекта по нефтепереработке может стать следующим шагом после соглашения по трубопроводу для транспортировки нефтепродуктов, которое мы подписали в субботу, 28 сентября", — ответил он на вопрос, рассматривает ли Конго строительство новых НПЗ с участием России. Правительство РФ в сентябре одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компания "ЗНГС-Прометей".

https://ria.ru/20240927/kongo-1975082566.html

республика конго

россия

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в мире, республика конго, россия