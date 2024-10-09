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В Турции раскрыли, чем обернется конфликт на Украине для США - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:23 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/konflikt-1977095483.html
В Турции раскрыли, чем обернется конфликт на Украине для США
В Турции раскрыли, чем обернется конфликт на Украине для США - РИА Новости, 09.10.2024
В Турции раскрыли, чем обернется конфликт на Украине для США
Конфликт на Украине ведёт к краху США, но в Вашингтоне и Брюсселе предпочитают использовать Киев как плацдарм против России, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:23
2024-10-09T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
догу перинчек
александр грушко
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Конфликт на Украине ведёт к краху США, но в Вашингтоне и Брюсселе предпочитают использовать Киев как плацдарм против России, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергла российский проект договора о гарантиях безопасности, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. Перинчек считает, что главной причиной того, что конфликт на Украине продолжается так, долго является поддержка Западом Украины в виде поставок вооружения и наступательная политика в отношении России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. "Запад не хочет окончания этого конфликта. Точнее ряд западных правительств не хотят завершения этого конфликта, так как Украина является для них удобным плацдармом для противостояния с Россией. Но на Западе есть люди, которые понимают, что именно они теряют от конфликта на Украине. Такие люди есть и в США. Санкции, разрушение связей с Россией, политика милитаризации – всё это давит на Запад. Посмотрите на результаты выборов в Европарламенте. Те, кто хотят войны, проигрывают", - сказал политик. По словам собеседника агентства, желание кандидата от республиканцев на президентских выборах в США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине исходит из понимания им сложившейся ситуации. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп ранее оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300 миллиардов долларов. При этом бывший американский лидер не уточнил, на чем основана его оценка и включает ли она только помощь со стороны США или речь идет о совокупном объеме поддержки Киева со стороны Запада. "Ведь США буквально тонут в долгах. Трамп понимает, что надо сначала решать ситуацию внутри страны. Ведь ситуация ведет к краху США и американской экономики", - заявил политик. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, догу перинчек, александр грушко, нато, европарламент
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Догу Перинчек, Александр Грушко, НАТО, Европарламент
В Турции раскрыли, чем обернется конфликт на Украине для США

Турецкий политик Перинчек: конфликт на Украине ведет к краху США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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АНКАРА, 9 окт – РИА Новости. Конфликт на Украине ведёт к краху США, но в Вашингтоне и Брюсселе предпочитают использовать Киев как плацдарм против России, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
В Москве уверены, что думающие люди на Западе уже сильно жалеют, что НАТО отвергла российский проект договора о гарантиях безопасности, заявил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Киев нашел способ победить Россию
30 сентября, 08:00
Перинчек считает, что главной причиной того, что конфликт на Украине продолжается так, долго является поддержка Западом Украины в виде поставок вооружения и наступательная политика в отношении России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
«
"Запад не хочет окончания этого конфликта. Точнее ряд западных правительств не хотят завершения этого конфликта, так как Украина является для них удобным плацдармом для противостояния с Россией. Но на Западе есть люди, которые понимают, что именно они теряют от конфликта на Украине. Такие люди есть и в США. Санкции, разрушение связей с Россией, политика милитаризации – всё это давит на Запад. Посмотрите на результаты выборов в Европарламенте. Те, кто хотят войны, проигрывают", - сказал политик.
По словам собеседника агентства, желание кандидата от республиканцев на президентских выборах в США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине исходит из понимания им сложившейся ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Зеленскому пришло время платить по счетам
29 сентября, 08:00
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп ранее оценил общий объем внешней помощи Украине почти в 300 миллиардов долларов. При этом бывший американский лидер не уточнил, на чем основана его оценка и включает ли она только помощь со стороны США или речь идет о совокупном объеме поддержки Киева со стороны Запада.
"Ведь США буквально тонут в долгах. Трамп понимает, что надо сначала решать ситуацию внутри страны. Ведь ситуация ведет к краху США и американской экономики", - заявил политик.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
В РФ также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Зеленского послали
27 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДогу ПеринчекАлександр ГрушкоНАТОЕвропарламент
 
 
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