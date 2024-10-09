https://ria.ru/20241009/kolyaska-1977237298.html

В РПЦ пояснили, можно ли заходить в храм с детской коляской

В РПЦ пояснили, можно ли заходить в храм с детской коляской - РИА Новости, 09.10.2024

В РПЦ пояснили, можно ли заходить в храм с детской коляской

Родители могут находиться в храме, в том числе с детскими колясками, и ничто не должно этому препятствовать, маленькие дети должны иметь доступ к благодатным... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:11

2024-10-09T16:11

2024-10-09T16:15

религия

челябинск

русская православная церковь

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Родители могут находиться в храме, в том числе с детскими колясками, и ничто не должно этому препятствовать, маленькие дети должны иметь доступ к благодатным таинствам Церкви, сказал РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, местный житель сообщил о том, что собор Рождества Христова оказался недоступен для его семьи - в храм отказались пускать женщину с детской коляской из-за того, что она может испачкать пол. После этого в Челябинской епархии пояснили, что запрета на вход с коляской нет, но лучше брать ребенка на руки, поскольку "прогулки на самокатах, велосипедах или с детскими колясками могут помешать молитве и общению прихожан с Господом". В епархии добавили, что маломобильные граждане могут беспрепятственно посещать все храмы РПЦ, а в тех храмах, где еще не установлены специальные пандусы, есть люди, готовые помочь. "Церковь не устанавливает каких-то мелочных правил относительно пребывания а храме с детскими колясками. Наличие или отсутствие коляски не может быть причиной для того, чтобы семья не попала в храм и не участвовала в молитве и таинствах. Мы не видим препятствий для того, чтобы родители могли находиться в храмовом пространстве, в том числе, в случае необходимости, с детскими колясками. Случаи бывают разные: например, мама устала или некому помочь, подержать ребенка. Главное, чтобы никто не создавал препятствий для того, чтобы в храмах оказывались семьи с малолетними детьми", - сказал Кипшидзе. Он также напомнил о словах Спасителя, который принимал и благословлял детей, а апостолам, которые пытались этому воспрепятствовать, строго это делать запретил. В данном случае, продолжил представитель Русской церкви, это значит, что "маленькие дети должны иметь доступ к благодатным таинствам Церкви". "Главное, чтобы все, кто хочет прийти в храм, дом Божий, с искренним желанием помолиться, приобщить к этому детей, были встречены с любовью и милосердием. И никакая "угроза", например, испачканного в храме пола, не может быть причиной того, чтобы родители с ребенком не попали в храм", - подчеркнул зампредседателя синодального отдела. По его словам, большинство священников РПЦ являются отцами, как правило, многодетными, и "им близки и понятны потребности семей с маленькими детьми". "Церковь всегда была и остается открыта для семей с детьми. Думаю, что опыт большинства родителей является сугубо положительным: семьям с детьми в наших храмах рады", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241008/khram-1976895037.html

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976901803.html

https://ria.ru/20241007/sud-1976755750.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

челябинск, русская православная церковь, московский патриархат, религия