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Россияне не заметят неурожай кофе в следующем году, заявил эксперт - РИА Новости, 09.10.2024
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04:56 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kofe-1977082842.html
Россияне не заметят неурожай кофе в следующем году, заявил эксперт
Россияне не заметят неурожай кофе в следующем году, заявил эксперт - РИА Новости, 09.10.2024
Россияне не заметят неурожай кофе в следующем году, заявил эксперт
Дефицит кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году в мире, для россиян будет вряд ли заметен, скорее, скорректируется стоимость и произойдет... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:56
2024-10-09T04:56
экономика
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дефицит кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году в мире, для россиян будет вряд ли заметен, скорее, скорректируется стоимость и произойдет некоторое изменение ассортимента в магазинах, рассказал РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров. "Баланс спроса и предложения зелёного кофе находится сейчас в паритете, однако на следующий урожайный год в глобальном масштабе прогнозируется дефицит предложения. Ситуация уже происходила 4-5 лет назад. Индустрия с ней справилась. Это вовсе не означает, что потребитель в России однозначно заметит сокращение товаров. Напротив, скорее произойдёт корректировка стоимости, некоторое изменение ассортимента в магазинах, перераспределение предложения внутри категории", - сказал он. Он отметил, что производители уже сейчас адаптируются к условиям и стараются обеспечить устойчивость собственной цепочки поставок. По его словам, есть множество программ поддержки фермеров, в которых участвуют как крупные игроки, так и правительства самих стран, для которых кофе является важным источником экспортных доходов.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Россияне не заметят неурожай кофе в следующем году, заявил эксперт

Эксперт Майоров: производители уже адаптируются к неурожаю кофе

© РИА Новости / Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дефицит кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году в мире, для россиян будет вряд ли заметен, скорее, скорректируется стоимость и произойдет некоторое изменение ассортимента в магазинах, рассказал РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров.
"Баланс спроса и предложения зелёного кофе находится сейчас в паритете, однако на следующий урожайный год в глобальном масштабе прогнозируется дефицит предложения. Ситуация уже происходила 4-5 лет назад. Индустрия с ней справилась. Это вовсе не означает, что потребитель в России однозначно заметит сокращение товаров. Напротив, скорее произойдёт корректировка стоимости, некоторое изменение ассортимента в магазинах, перераспределение предложения внутри категории", - сказал он.
Он отметил, что производители уже сейчас адаптируются к условиям и стараются обеспечить устойчивость собственной цепочки поставок.
По его словам, есть множество программ поддержки фермеров, в которых участвуют как крупные игроки, так и правительства самих стран, для которых кофе является важным источником экспортных доходов.
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