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Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова
Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова - РИА Новости, 09.10.2024
Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова
Мэр Киева Виталий Кличко после заявлений журналистов издания "Украинской правды" об ограничениях свободы слова заявил, что давление на критикующих власти СМИ со РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:06
2024-10-09T23:06
2024-10-09T23:06
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после заявлений журналистов издания "Украинской правды" об ограничениях свободы слова заявил, что давление на критикующих власти СМИ со стороны представителей властей недопустимо. Ранее в среду упомянутое издание публично заявило о систематическом давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и попытках вмешательства в редакционную политику. "Давление власти на СМИ – недопустимо. Именно свобода слова, мнения, прессы – это то, что является основой демократии в обществе. Заявление журналистов издания "Украинская правда" – еще один тревожный сигнал. И такие случаи не улучшают имидж Украины в мире", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он отметил, что в этом году уже были резонансные случаи преследования независимых журналистов, угрозы, прослушивания и вмешательства в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть.
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в мире, киев, украина, виталий кличко, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Владимир Зеленский
Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова
Мэр Киева Кличко: давление властей на критикующих власти СМИ недопустимо