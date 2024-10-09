https://ria.ru/20241009/klichko-1977305275.html

Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова

Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова - РИА Новости, 09.10.2024

Кличко пожаловался на давление властей на украинские СМИ и свободу слова

Мэр Киева Виталий Кличко после заявлений журналистов издания "Украинской правды" об ограничениях свободы слова заявил, что давление на критикующих власти СМИ со РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:06

2024-10-09T23:06

2024-10-09T23:06

в мире

киев

украина

виталий кличко

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко после заявлений журналистов издания "Украинской правды" об ограничениях свободы слова заявил, что давление на критикующих власти СМИ со стороны представителей властей недопустимо. Ранее в среду упомянутое издание публично заявило о систематическом давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и попытках вмешательства в редакционную политику. "Давление власти на СМИ – недопустимо. Именно свобода слова, мнения, прессы – это то, что является основой демократии в обществе. Заявление журналистов издания "Украинская правда" – еще один тревожный сигнал. И такие случаи не улучшают имидж Украины в мире", - написал Кличко в своем Telegram-канале. Он отметил, что в этом году уже были резонансные случаи преследования независимых журналистов, угрозы, прослушивания и вмешательства в личную жизнь работников СМИ, критикующих власть.

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в мире, киев, украина, виталий кличко, владимир зеленский