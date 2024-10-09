https://ria.ru/20241009/khinshteyn-1977233386.html

Хинштейн назвал условия разблокировки Discord

Хинштейн назвал условия разблокировки Discord - РИА Новости, 09.10.2024

Хинштейн назвал условия разблокировки Discord

Работа Discord в России может быть возобновлена, если сервис выполнит требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:57

2024-10-09T15:57

2024-10-09T16:06

россия

госдума рф

общество

александр хинштейн

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Работа Discord в России может быть возобновлена, если сервис выполнит требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Если сервис выполнит требования нашего законодательства (удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей), работа Discord в России может быть возобновлена", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html

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россия, госдума рф, общество, александр хинштейн