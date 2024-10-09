https://ria.ru/20241009/khinshteyn-1977233386.html
Хинштейн назвал условия разблокировки Discord
Хинштейн назвал условия разблокировки Discord - РИА Новости, 09.10.2024
Хинштейн назвал условия разблокировки Discord
Работа Discord в России может быть возобновлена, если сервис выполнит требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:57
2024-10-09T15:57
2024-10-09T16:06
россия
госдума рф
общество
александр хинштейн
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Работа Discord в России может быть возобновлена, если сервис выполнит требования российского законодательства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн."Если сервис выполнит требования нашего законодательства (удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей), работа Discord в России может быть возобновлена", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html
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россия, госдума рф, общество, александр хинштейн
Россия, Госдума РФ, Общество, Александр Хинштейн
Хинштейн назвал условия разблокировки Discord
Хинштейн: Discord может возобновить работу, если удалит запрещенные материалы