https://ria.ru/20241009/khimiya-1977160944.html
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии - РИА Новости, 09.10.2024
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Нобелевскую премию по химии за 2024 год присудили американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:50
2024-10-09T12:50
2024-10-09T16:26
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по химии за 2024 год присудили американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул. Как объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, Бейкер получает награду за работы в области компьютерного дизайна белковых молекул, а Хассабис и Джампер — за исследования, результаты которых помогли предсказывать структуру белков."Дэвиду Бейкеру удалось совершить почти невозможное — создать совершенно новые виды белков. Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы 50-летней давности: прогнозирования сложных структур белков", — поясняется в пресс-релизе.Эти открытия обладают огромным потенциалом, отмечает Нобелевский комитет. Так, научная группа под руководством Бейкера создала новые белки, которые могут применяться как лекарственные препараты, вакцины, наноматериалы и крошечные сенсоры. Что касается работ Хассабиса и Джампера, то еще с 1970-х годов многие ученые пытались предсказать трехмерную, пространственную структуру белков по составляющим их последовательностям аминокислот, но это было крайне сложно. Но в 2020 году произошел прорыв — Хассабис и Джампер представили программу на основе искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой они смогли предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицированных к тому времени. "Жизнь не могла бы существовать без белков. То, что теперь возможно предсказывать их структуру и создавать нужные нам белки, приносит человечеству величайшую пользу", — заключил Нобелевский комитет.
https://ria.ru/20241007/nobelevskaya_premiya-1976322339.html
https://ria.ru/20241008/premiya-1976952795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобелевская премия, нобелевская премия по химии , открытия - риа наука, химия
Наука, Нобелевская премия, Нобелевская премия по химии , Открытия - РИА Наука, Химия
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
Нобелевскую премию по химии присудили за работы в области белковых молекул
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Нобелевскую премию по химии
за 2024 год присудили американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул.
Как объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, Бейкер получает награду за работы в области компьютерного дизайна белковых молекул, а Хассабис и Джампер — за исследования, результаты которых помогли предсказывать структуру белков.
«
"Дэвиду Бейкеру удалось совершить почти невозможное — создать совершенно новые виды белков. Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы 50-летней давности: прогнозирования сложных структур белков", — поясняется в пресс-релизе.
Эти открытия обладают огромным потенциалом, отмечает Нобелевский комитет. Так, научная группа под руководством Бейкера создала новые белки, которые могут применяться как лекарственные препараты, вакцины, наноматериалы и крошечные сенсоры.
Что касается работ Хассабиса и Джампера, то еще с 1970-х годов многие ученые пытались предсказать трехмерную, пространственную структуру белков по составляющим их последовательностям аминокислот, но это было крайне сложно. Но в 2020 году произошел прорыв — Хассабис и Джампер представили программу на основе искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой они смогли предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицированных к тому времени.
"Жизнь не могла бы существовать без белков. То, что теперь возможно предсказывать их структуру и создавать нужные нам белки, приносит человечеству величайшую пользу", — заключил Нобелевский комитет.
Бейкер работает в Университете Вашингтона (Сиэттл, США), Хассабис и Джампер — в лондонской компании Google DeepMind, занимающейся искусственным интеллектом.