https://ria.ru/20241009/khimiya-1977160944.html

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии - РИА Новости, 09.10.2024

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии за 2024 год присудили американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:50

2024-10-09T12:50

2024-10-09T16:26

наука

нобелевская премия

нобелевская премия по химии

открытия - риа наука

химия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977169121_0:188:1630:1105_1920x0_80_0_0_0ccaebf7a30c7c0c99e8da8da8272586.jpg

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по химии за 2024 год присудили американцу Дэвиду Бейкеру и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за работы в области белковых молекул. Как объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, Бейкер получает награду за работы в области компьютерного дизайна белковых молекул, а Хассабис и Джампер — за исследования, результаты которых помогли предсказывать структуру белков."Дэвиду Бейкеру удалось совершить почти невозможное — создать совершенно новые виды белков. Демис Хассабис и Джон Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения проблемы 50-летней давности: прогнозирования сложных структур белков", — поясняется в пресс-релизе.Эти открытия обладают огромным потенциалом, отмечает Нобелевский комитет. Так, научная группа под руководством Бейкера создала новые белки, которые могут применяться как лекарственные препараты, вакцины, наноматериалы и крошечные сенсоры. Что касается работ Хассабиса и Джампера, то еще с 1970-х годов многие ученые пытались предсказать трехмерную, пространственную структуру белков по составляющим их последовательностям аминокислот, но это было крайне сложно. Но в 2020 году произошел прорыв — Хассабис и Джампер представили программу на основе искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой они смогли предсказать структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицированных к тому времени. "Жизнь не могла бы существовать без белков. То, что теперь возможно предсказывать их структуру и создавать нужные нам белки, приносит человечеству величайшую пользу", — заключил Нобелевский комитет.

https://ria.ru/20241007/nobelevskaya_premiya-1976322339.html

https://ria.ru/20241008/premiya-1976952795.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нобелевская премия, нобелевская премия по химии , открытия - риа наука, химия