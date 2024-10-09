https://ria.ru/20241009/kharris-1977092001.html
Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине
Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине - РИА Новости, 09.10.2024
Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине
Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:40
2024-10-09T08:40
2024-10-09T14:15
в мире
россия
сша
владимир путин
джо байден
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962014_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_d3db95ce696a2b8f9c009b55345c2059.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина. В дипмиссии обратили внимание на слова Харрис, которая обрушилась с критикой на своего конкурента на выборах Дональда Трампа из-за утверждений в книге журналиста Боба Вудворда "Война". При этом Харрис опустилась до оскорблений: критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с главой российского государства, она назвала Путина диктатором-убийцей. "Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США в адрес президента России. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки", — говорится в заявлении дипломатов. По мнению посольства, сложившаяся ситуация говорит о досаде и бессилии правящих кругов Вашингтона. "Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей "стратегическое поражение" их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику", — отмечается в документе.Дипломаты подчеркнули, что политика, которую проводит Россия, основана на национальных интересах, а риторика, которой придерживаются власти США, оскорбительна для россиян. "Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны", — заключили в посольстве. Некорректные высказывания о Путине допускал и президент Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот не может оставаться у власти. Сам Путин отвечал на эти высказывания Байдена поговоркой "Кто как обзывается, тот так и называется". А в Кремле выражали сожаление, что Россия и личность ее президента стали неотъемлемой частью политической борьбы в США.
https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a4f9fdf9762e1a525f8d3a177c437e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, камала харрис
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Камала Харрис
Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине
Посольство РФ: оскорбления Харрис в адрес Путина говорят о бессилии элиты США
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале
назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина.
В дипмиссии обратили внимание на слова Харрис, которая обрушилась с критикой на своего конкурента на выборах Дональда Трампа
из-за утверждений в книге журналиста Боба Вудворда "Война". При этом Харрис опустилась до оскорблений: критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с главой российского государства, она назвала Путина диктатором-убийцей.
"Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США в адрес президента России. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки", — говорится в заявлении дипломатов.
По мнению посольства, сложившаяся ситуация говорит о досаде и бессилии правящих кругов Вашингтона.
«
"Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей "стратегическое поражение" их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику", — отмечается в документе.
Дипломаты подчеркнули, что политика, которую проводит Россия, основана на национальных интересах, а риторика, которой придерживаются власти США, оскорбительна для россиян.
"Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны", — заключили в посольстве.
Некорректные высказывания о Путине допускал и президент Джо Байден
. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине
Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот не может оставаться у власти.
Сам Путин отвечал на эти высказывания Байдена поговоркой "Кто как обзывается, тот так и называется". А в Кремле выражали сожаление, что Россия и личность ее президента стали неотъемлемой частью политической борьбы в США.