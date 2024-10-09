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Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине - РИА Новости, 09.10.2024
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08:40 09.10.2024 (обновлено: 14:15 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kharris-1977092001.html
Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине
Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине - РИА Новости, 09.10.2024
Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине
Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:40
2024-10-09T14:15
в мире
россия
сша
владимир путин
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина. В дипмиссии обратили внимание на слова Харрис, которая обрушилась с критикой на своего конкурента на выборах Дональда Трампа из-за утверждений в книге журналиста Боба Вудворда "Война". При этом Харрис опустилась до оскорблений: критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с главой российского государства, она назвала Путина диктатором-убийцей. "Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США в адрес президента России. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки", — говорится в заявлении дипломатов. По мнению посольства, сложившаяся ситуация говорит о досаде и бессилии правящих кругов Вашингтона. &quot;Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей &quot;стратегическое поражение&quot; их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику&quot;, — отмечается в документе.Дипломаты подчеркнули, что политика, которую проводит Россия, основана на национальных интересах, а риторика, которой придерживаются власти США, оскорбительна для россиян. "Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны", — заключили в посольстве. Некорректные высказывания о Путине допускал и президент Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот не может оставаться у власти. Сам Путин отвечал на эти высказывания Байдена поговоркой "Кто как обзывается, тот так и называется". А в Кремле выражали сожаление, что Россия и личность ее президента стали неотъемлемой частью политической борьбы в США.
https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, камала харрис
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Камала Харрис
Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине

Посольство РФ: оскорбления Харрис в адрес Путина говорят о бессилии элиты США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина.
В дипмиссии обратили внимание на слова Харрис, которая обрушилась с критикой на своего конкурента на выборах Дональда Трампа из-за утверждений в книге журналиста Боба Вудворда "Война". При этом Харрис опустилась до оскорблений: критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с главой российского государства, она назвала Путина диктатором-убийцей.
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"Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США в адрес президента России. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки", — говорится в заявлении дипломатов.
По мнению посольства, сложившаяся ситуация говорит о досаде и бессилии правящих кругов Вашингтона.
«

"Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей "стратегическое поражение" их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику", — отмечается в документе.

Дипломаты подчеркнули, что политика, которую проводит Россия, основана на национальных интересах, а риторика, которой придерживаются власти США, оскорбительна для россиян.
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"Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны", — заключили в посольстве.
Некорректные высказывания о Путине допускал и президент Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот не может оставаться у власти.
Сам Путин отвечал на эти высказывания Байдена поговоркой "Кто как обзывается, тот так и называется". А в Кремле выражали сожаление, что Россия и личность ее президента стали неотъемлемой частью политической борьбы в США.
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