https://ria.ru/20241009/kharris-1977092001.html

Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине

Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине - РИА Новости, 09.10.2024

Российское посольство отреагировало на высказывания Харрис о Путине

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:40

2024-10-09T08:40

2024-10-09T14:15

в мире

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сша

владимир путин

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес российского лидера Владимира Путина. В дипмиссии обратили внимание на слова Харрис, которая обрушилась с критикой на своего конкурента на выборах Дональда Трампа из-за утверждений в книге журналиста Боба Вудворда "Война". При этом Харрис опустилась до оскорблений: критикуя Трампа за то, что он якобы контактировал с главой российского государства, она назвала Путина диктатором-убийцей. "Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США в адрес президента России. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки", — говорится в заявлении дипломатов. По мнению посольства, сложившаяся ситуация говорит о досаде и бессилии правящих кругов Вашингтона. "Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей "стратегическое поражение" их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику", — отмечается в документе.Дипломаты подчеркнули, что политика, которую проводит Россия, основана на национальных интересах, а риторика, которой придерживаются власти США, оскорбительна для россиян. "Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны", — заключили в посольстве. Некорректные высказывания о Путине допускал и президент Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот не может оставаться у власти. Сам Путин отвечал на эти высказывания Байдена поговоркой "Кто как обзывается, тот так и называется". А в Кремле выражали сожаление, что Россия и личность ее президента стали неотъемлемой частью политической борьбы в США.

https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден, камала харрис