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Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:36 09.10.2024 (обновлено: 10:32 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html
Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому
Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому - РИА Новости, 09.10.2024
Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому
Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года убеждала Владимира Зеленского разработать план... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:36
2024-10-09T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
камала харрис
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года убеждала Владимира Зеленского разработать план преемственности власти, говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда "Война". Отрывки из нее приводит The Washington Post. "&lt;...&gt; Потребовала от него разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, “если вас схватят или убьют”, как она выразилась", — говорится в публикации.В конце июля издание Time писало, что Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом российской специальной военной операции на Украине. В свою очередь, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977095171.html
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html
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в мире, сша, украина, камала харрис, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Камала Харрис, Владимир Зеленский
Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому

Журналист Вудворд: Харрис убеждала Зеленского найти преемника в 2022 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКамала Харрис и Владимир Зеленский
Камала Харрис и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Камала Харрис и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года убеждала Владимира Зеленского разработать план преемственности власти, говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда "Война". Отрывки из нее приводит The Washington Post.
"<...> Потребовала от него разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, “если вас схватят или убьют”, как она выразилась", — говорится в публикации.
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В конце июля издание Time писало, что Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом российской специальной военной операции на Украине.

В свою очередь, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКамала ХаррисВладимир Зеленский
 
 
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