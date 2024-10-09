https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html

Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому

Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому - РИА Новости, 09.10.2024

Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому

Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года убеждала Владимира Зеленского разработать план... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T08:36

2024-10-09T08:36

2024-10-09T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

камала харрис

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года убеждала Владимира Зеленского разработать план преемственности власти, говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда "Война". Отрывки из нее приводит The Washington Post. "<...> Потребовала от него разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, “если вас схватят или убьют”, как она выразилась", — говорится в публикации.В конце июля издание Time писало, что Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом российской специальной военной операции на Украине. В свою очередь, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977095171.html

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html

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в мире, сша, украина, камала харрис, владимир зеленский