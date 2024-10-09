Стало известно, какой совет Харрис дала Зеленскому
Журналист Вудворд: Харрис убеждала Зеленского найти преемника в 2022 году
Камала Харрис и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года убеждала Владимира Зеленского разработать план преемственности власти, говорится в новой книге журналиста Боба Вудворда "Война". Отрывки из нее приводит The Washington Post.
"<...> Потребовала от него разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, “если вас схватят или убьют”, как она выразилась", — говорится в публикации.
В конце июля издание Time писало, что Харрис и Зеленский имели разногласия перед началом российской специальной военной операции на Украине.
В свою очередь, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.
В свою очередь, бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп критиковал действующую президентскую администрацию в отказе от переговоров с Россией по разрешению украинского кризиса. Республиканец не раз заявлял о готовности к встрече с Владимиром Путиным и уверял в своей способности завершить конфликт еще до потенциальной инаугурации.