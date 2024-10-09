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Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден - РИА Новости, 09.10.2024
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00:55 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/kharris-1977076512.html
Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден
Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден - РИА Новости, 09.10.2024
Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис во вторник заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем ее однопартиец, президент США Джо Байден, от кого... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T00:55
2024-10-09T00:55
в мире
сша
джо байден
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
сектор газа
украина
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис во вторник заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем ее однопартиец, президент США Джо Байден, от кого она и приняла эстафету на выборах, когда он решил выбыть из гонки. "Ничего не приходит на ум в этом плане, ведь я принимала участие в принятии большинства ключевых решений", - заявила Харрис в интервью программе the View на телеканале ABC, отвечая на вопрос, что бы она сделала иначе, чем Байден. Чуть позже во время интервью она все же уточнила, что, в отличие от Байдена, в ее кабинете в случае победы на выборах будет работать представитель Республиканской партии. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, который регулярно использует сравнение с Байденом для нападок на свою конкурентку, уже отреагировал на ее слова, назвав их "глупыми". "На данный момент это ее самый глупый ответ … она бы не сделала ничего по-другому, чем мошенник Байден – худший президент в истории США.", - написал Трамп в соцсети X. Трамп далее перечислил все, как он считает, провалы администрации Байдена, в которой Харрис работает вице-президентом, такие как кризис с нелегальной миграцией на южной границе США, высокая инфляция, конфликт на Украине и эскалация в Секторе Газа. Выборы президенты США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сектор газа, украина
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Сектор Газа, Украина
Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

Харрис напомнила, что принимала участие в многих ключевых решениях Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис во вторник заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем ее однопартиец, президент США Джо Байден, от кого она и приняла эстафету на выборах, когда он решил выбыть из гонки.
"Ничего не приходит на ум в этом плане, ведь я принимала участие в принятии большинства ключевых решений", - заявила Харрис в интервью программе the View на телеканале ABC, отвечая на вопрос, что бы она сделала иначе, чем Байден.
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Чуть позже во время интервью она все же уточнила, что, в отличие от Байдена, в ее кабинете в случае победы на выборах будет работать представитель Республиканской партии.
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, который регулярно использует сравнение с Байденом для нападок на свою конкурентку, уже отреагировал на ее слова, назвав их "глупыми".
"На данный момент это ее самый глупый ответ … она бы не сделала ничего по-другому, чем мошенник Байден – худший президент в истории США.", - написал Трамп в соцсети X.
Трамп далее перечислил все, как он считает, провалы администрации Байдена, в которой Харрис работает вице-президентом, такие как кризис с нелегальной миграцией на южной границе США, высокая инфляция, конфликт на Украине и эскалация в Секторе Газа.
Выборы президенты США состоятся 5 ноября.
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В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024Сектор ГазаУкраина
 
 
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