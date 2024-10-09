https://ria.ru/20241009/kharris-1977076512.html

Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден - РИА Новости, 09.10.2024

Харрис заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем Байден

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис во вторник заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем ее однопартиец, президент США Джо Байден, от кого... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T00:55

2024-10-09T00:55

2024-10-09T00:55

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сектор газа

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис во вторник заявила, что ничего не сделала бы иначе, чем ее однопартиец, президент США Джо Байден, от кого она и приняла эстафету на выборах, когда он решил выбыть из гонки. "Ничего не приходит на ум в этом плане, ведь я принимала участие в принятии большинства ключевых решений", - заявила Харрис в интервью программе the View на телеканале ABC, отвечая на вопрос, что бы она сделала иначе, чем Байден. Чуть позже во время интервью она все же уточнила, что, в отличие от Байдена, в ее кабинете в случае победы на выборах будет работать представитель Республиканской партии. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, который регулярно использует сравнение с Байденом для нападок на свою конкурентку, уже отреагировал на ее слова, назвав их "глупыми". "На данный момент это ее самый глупый ответ … она бы не сделала ничего по-другому, чем мошенник Байден – худший президент в истории США.", - написал Трамп в соцсети X. Трамп далее перечислил все, как он считает, провалы администрации Байдена, в которой Харрис работает вице-президентом, такие как кризис с нелегальной миграцией на южной границе США, высокая инфляция, конфликт на Украине и эскалация в Секторе Газа. Выборы президенты США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html

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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сектор газа, украина