https://ria.ru/20241009/khamas-1977077603.html

В ХАМАС отказались вести переговоры об обмене пленными до прекращения огня

В ХАМАС отказались вести переговоры об обмене пленными до прекращения огня - РИА Новости, 09.10.2024

В ХАМАС отказались вести переговоры об обмене пленными до прекращения огня

Руководство движения ХАМАС не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа, заявил РИА... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T01:35

2024-10-09T01:35

2024-10-09T02:06

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 9 окт - РИА Новости. Руководство движения ХАМАС не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа, заявил РИА Новости представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа."Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключенными. Пусть они продолжают думать, что сопротивление слабо, но есть еще много фронтов, которые могут преподать врагу урок", — сказал Шанаа.Собеседник агентства отметил, что движение было готово к прекращению огня, но в связи с позицией премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху переговоры оказались безрезультатны.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241008/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль