https://ria.ru/20241009/kbr-1977139865.html

В ВС КБР поступил иск о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом

В ВС КБР поступил иск о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом - РИА Новости, 09.10.2024

В ВС КБР поступил иск о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом

Иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:39

2024-10-09T11:39

2024-10-09T11:39

происшествия

ссср

россия

игорь краснов

без срока давности

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НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны поступил в Верховный суд республики, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службы судебной системы КБР. "В Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики поступил иск исполняющего обязанности прокурора КБР о признании преступлений нацистскими оккупационными властями и их пособников в годы Великой Отечественной войны на территории Кабардино-Балкарской Республики преступлениями против человечности и геноцидом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дата заседания для рассмотрения иска пока не определена. Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. По информации ведомства, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20241001/zakharova-1975644438.html

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происшествия, ссср, россия, игорь краснов, без срока давности