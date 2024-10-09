https://ria.ru/20241009/kbr-1977139865.html
В ВС КБР поступил иск о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом
В ВС КБР поступил иск о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом - РИА Новости, 09.10.2024
В ВС КБР поступил иск о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом
Иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:39
2024-10-09T11:39
2024-10-09T11:39
происшествия
ссср
россия
игорь краснов
без срока давности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны поступил в Верховный суд республики, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службы судебной системы КБР. "В Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики поступил иск исполняющего обязанности прокурора КБР о признании преступлений нацистскими оккупационными властями и их пособников в годы Великой Отечественной войны на территории Кабардино-Балкарской Республики преступлениями против человечности и геноцидом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дата заседания для рассмотрения иска пока не определена. Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. По информации ведомства, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20241001/zakharova-1975644438.html
https://ria.ru/20241008/sng-1977053470.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ссср, россия, игорь краснов, без срока давности
Происшествия, СССР, Россия, Игорь Краснов, Без срока давности
В ВС КБР поступил иск о признании преступлений нацистов в регионе геноцидом
В ВС поступил иск о признании действий фашистов в КБР геноцидом народов СССР
НАЛЬЧИК, 9 окт – РИА Новости. Иск прокуратуры с требованием признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Кабардино-Балкарии в период Великой Отечественной войны поступил в Верховный суд республики, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службы судебной системы КБР.
"В Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики поступил иск исполняющего обязанности прокурора КБР о признании преступлений нацистскими оккупационными властями и их пособников в годы Великой Отечественной войны на территории Кабардино-Балкарской Республики преступлениями против человечности и геноцидом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что дата заседания для рассмотрения иска пока не определена.
Ранее сообщалось, что по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова
прокурором КБР направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны.
По информации ведомства, за время оккупации республики с 12 августа 1942 года до 11 января 1943 года в результате преступных действий немецко-фашистских захватчиков погибли более 4 тысяч мирных жителей и военнопленных. Кроме того, были уничтожены многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Размер причиненного ущерба в переводе на текущий курс рубля превысил 38 миллиардов рублей.