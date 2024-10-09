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В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 09.10.2024 (обновлено: 23:47 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/kadyrov-1977304540.html
В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров
В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.10.2024
В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров
Правонарушителей в Чечне будут посылать в зону СВО, вместо административной ответственности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:53
2024-10-09T23:47
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
адам делимханов
госдума рф
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ГРОЗНЫЙ, 9 окт — РИА Новости. Правонарушителей в Чечне будут посылать в зону СВО, вместо административной ответственности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодежь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни. &lt;...&gt; Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество", — написал он.По его словам, отправка в ряды российских войск будет уместной, с учетом формирования сейчас нового полка численностью 2,5 тысячи человек.Кадыров также попросил депутата Госдумы Адаму Делимханову проконтролировать этот вопрос.
https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976514610.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Адам Делимханов, Госдума РФ
В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров: в республике правонарушителей отправят на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 9 окт — РИА Новости. Правонарушителей в Чечне будут посылать в зону СВО, вместо административной ответственности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодежь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни. <...> Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество", — написал он.
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд СВО Общероссийскому общественному движению Народный фронт За Россию 100 автомобилей - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Кадыров передал 100 автомобилей для нужд СВО
5 октября, 14:23
По его словам, отправка в ряды российских войск будет уместной, с учетом формирования сейчас нового полка численностью 2,5 тысячи человек.
Кадыров также попросил депутата Госдумы Адаму Делимханову проконтролировать этот вопрос.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровАдам ДелимхановГосдума РФ
 
 
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