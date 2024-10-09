https://ria.ru/20241009/kadyrov-1977304540.html

В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров

В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 09.10.2024

В Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО, заявил Кадыров

Правонарушителей в Чечне будут посылать в зону СВО, вместо административной ответственности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:53

2024-10-09T22:53

2024-10-09T23:47

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

адам делимханов

госдума рф

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ГРОЗНЫЙ, 9 окт — РИА Новости. Правонарушителей в Чечне будут посылать в зону СВО, вместо административной ответственности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Есть и такая категория, хоть и мизерная, которая считает, что для нее никакие законы не писаны. Молодежь, относящаяся к этому меньшинству, ведет праздный, аморальный образ жизни. <...> Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество", — написал он.По его словам, отправка в ряды российских войск будет уместной, с учетом формирования сейчас нового полка численностью 2,5 тысячи человек.Кадыров также попросил депутата Госдумы Адаму Делимханову проконтролировать этот вопрос.

https://ria.ru/20241005/kadyrov-1976514610.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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рамзан кадыров, адам делимханов, госдума рф