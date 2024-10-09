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Небензя назвал конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США - РИА Новости, 09.10.2024
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23:32 09.10.2024 (обновлено: 23:47 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/izrail-1977306522.html
Небензя назвал конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США
Небензя назвал конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США - РИА Новости, 09.10.2024
Небензя назвал конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США
Продолжающийся конфликт в Газе - итог упрямства руководства Израиля и его американских покровителей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:32
2024-10-09T23:47
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Продолжающийся конфликт в Газе - итог упрямства руководства Израиля и его американских покровителей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя."У всех, в ком еще живо чувство сострадания, вызывает негодование тот факт, что эта трагедия вот уже год используется для безжалостного и бесчеловечного массового коллективного наказания палестинцев, столкнувшихся с беспрецедентной со времен Второй мировой войны гуманитарной катастрофой. Почти 42 тысячи погибших, большинство из которых – женщины и дети. Число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тысячам. Два миллиона внутренне перемещенных лиц. Вот итог упрямства руководства Израиля и его покровительства со стороны американских союзников Западного Иерусалима, не позволяющих Совету Безопасности остановить этот порочный круг насилия", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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в мире, израиль, россия, василий небензя, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Небензя назвал конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США

Небензя назвал продолжающийся конфликт в Газе итогом упрямства Израиля и США

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа. Архивное фото
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ООН, 9 окт - РИА Новости. Продолжающийся конфликт в Газе - итог упрямства руководства Израиля и его американских покровителей, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"У всех, в ком еще живо чувство сострадания, вызывает негодование тот факт, что эта трагедия вот уже год используется для безжалостного и бесчеловечного массового коллективного наказания палестинцев, столкнувшихся с беспрецедентной со времен Второй мировой войны гуманитарной катастрофой. Почти 42 тысячи погибших, большинство из которых – женщины и дети. Число раненых и пропавших без вести приближается к 100 тысячам. Два миллиона внутренне перемещенных лиц. Вот итог упрямства руководства Израиля и его покровительства со стороны американских союзников Западного Иерусалима, не позволяющих Совету Безопасности остановить этот порочный круг насилия", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
США ведут переговоры по перемирию в Газе сами с собой, заявил Небензя
2 октября, 20:33
 
В миреИзраильРоссияВасилий НебензяООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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