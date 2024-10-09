В Иране заявили о наличии потенциала для отражения израильских ударов
В Иране заявили о потенциале отразить возможный ответный израильский удар
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 окт – РИА Новости. Иран обладает достаточным потенциалом что отразить возможный ответный удар со стороны Израиля, заявил РИА Новости член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.
Ранее группа из 39 иранских парламентариев обратилась в Высший совет национальной безопасности исламской республики с просьбой пересмотреть оборонную доктрину страны, в частности разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атаки Израиля.
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"У нас есть потенциал, чтобы отразить ракетные удары Израиля, мы это испытали. Кроме этого, многие из наших ракет поразили свои цели на территории Израиля", - сказал Боруджерди.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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