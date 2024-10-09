В Иране заявили, что серьезно рассматривают вопрос выхода из ДНЯО
Политик Боруджерди: власти Ирана серьезно рассматривают вопрос выхода из ДНЯО
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 окт — РИА Новости. Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия на фоне ожидания удара со стороны Израиля, заявил РИА Новости член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.
"Обсуждение варианта выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия — это на самом деле серьезные дебаты в парламенте. Депутаты серьезно рассматривают возможность принятия такого решения", — сказал собеседник агентства.
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Он подчеркнул, что подобные обсуждения необязательно означают создание Ираном ядерного оружия.
Накануне бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана.
После этого 39 иранских парламентариев призвали Высший совет национальной безопасности разрешить создание ядерного оружия из-за угроз со стороны еврейского государства. Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве верховного лидера Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия: считается, что это противоречит исламу.
Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. В ЦАХАЛ утверждают, что противник выпустил около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно, палестинца.
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