В Иране депутаты призвали Совбез разрешить создание ядерного оружия
Иранские депутаты обратились в Совбез страны с просьбой разрешить создание ЯО
© AP Photo / Vahid SalemiЗаседание парламента Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Заседание парламента Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 9 окт — РИА Новости. Группа иранских парламентариев призвала Высший совет национальной безопасности разрешить создание ядерного оружия из-за угроз Израиля, передает информагентство ISNA.
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"Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские государства не могут контролировать Израиль. На основании этого около 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности и подписали его, предложив этому совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран", — заявил агентству член парламентской комиссии по культуре Хасан-Али Эхляки.
Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве Верховного лидера страны Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, считая его производство противоречащим исламу.
Как отметил Эхляки, запрет, несмотря на это, можно пересмотреть.
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 8 октября заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана. По его словам, совпали четыре ключевых элемента. Первым из них политик считает "заявленное обязательство" со стороны США "никогда не позволить Ирану завладеть ядерным оружием". Второе — необходимость нанесения удара, так как "за последние два года Иран накопил высокообогащенный уран в количестве, достаточном для производства десяти ядерных боеголовок". Третьим элементом экс-премьер считает саму способность еврейского государства нанести подобный удар, а четвертым то, что у Израиля сейчас есть оправдание для такой атаки.
Иран 1 октября вновь подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. В ЦАХАЛ утверждают, что противник выпустил около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца.