https://ria.ru/20241009/iran-1977169472.html

В Иране депутаты призвали Совбез разрешить создание ядерного оружия

В Иране депутаты призвали Совбез разрешить создание ядерного оружия - РИА Новости, 09.10.2024

В Иране депутаты призвали Совбез разрешить создание ядерного оружия

Группа иранских парламентариев призвала Высший совет национальной безопасности разрешить создание ядерного оружия из-за угроз Израиля, передает информагентство... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:05

2024-10-09T13:05

2024-10-09T13:47

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ТЕГЕРАН, 9 окт — РИА Новости. Группа иранских парламентариев призвала Высший совет национальной безопасности разрешить создание ядерного оружия из-за угроз Израиля, передает информагентство ISNA."Сегодня ни одна международная организация и даже европейские и американские государства не могут контролировать Израиль. На основании этого около 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности и подписали его, предложив этому совету пересмотреть оборонную доктрину Исламской Республики Иран", — заявил агентству член парламентской комиссии по культуре Хасан-Али Эхляки.Оборонная доктрина Ирана, следуя фетве Верховного лидера страны Али Хаменеи, запрещает создание ядерного оружия, считая его производство противоречащим исламу. Как отметил Эхляки, запрет, несмотря на это, можно пересмотреть.Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 8 октября заявил, что на Ближнем Востоке сложились исторические обстоятельства, чтобы атаковать ядерные объекты Ирана. По его словам, совпали четыре ключевых элемента. Первым из них политик считает "заявленное обязательство" со стороны США "никогда не позволить Ирану завладеть ядерным оружием". Второе — необходимость нанесения удара, так как "за последние два года Иран накопил высокообогащенный уран в количестве, достаточном для производства десяти ядерных боеголовок". Третьим элементом экс-премьер считает саму способность еврейского государства нанести подобный удар, а четвертым то, что у Израиля сейчас есть оправдание для такой атаки.Иран 1 октября вновь подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. В ЦАХАЛ утверждают, что противник выпустил около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца.

https://ria.ru/20241005/iran-1976468457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем, али хаменеи