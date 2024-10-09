https://ria.ru/20241009/iphone-1977082596.html
Эксперт рассказала о проблемах с iPhone с серого рынка
Эксперт рассказала о проблемах с iPhone с серого рынка - РИА Новости, 09.10.2024
Эксперт рассказала о проблемах с iPhone с серого рынка
Пользователи, купившие новые модели iPhone на сером рынке, могут столкнуться с тем, что они не поддерживают сим-карты российских операторов - такие устройства... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T04:50
2024-10-09T04:50
2024-10-09T04:51
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пользователи, купившие новые модели iPhone на сером рынке, могут столкнуться с тем, что они не поддерживают сим-карты российских операторов - такие устройства могут быть настроены под операторов другой страны, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Многие пользователи сталкиваются с рисками и проблемами при покупке устройств в непроверенных магазинах и на маркетплейсах. Один из таких рисков связан с тем, что некоторые модели последних версий iPhone предназначены для использования в определенных регионах и могут поддерживать не все функции. iPhone, купленные на сером рынке, могут работать с ограничениями на российском рынке, а их функции могут быть настроены (залочены) под оператора другой страны", - сказала Голицына. Она объяснила, что такая практика есть на ряде рынков - например, в Индии или некоторых европейских странах. "Если такой iPhone приедет в Россию, то он не будет работать с сим-картами российских операторов. Поэтому важно, чтобы ритейлеры проводили проверку устройств, которую не могут гарантировать на сером рынке", - добавила эксперт. Кроме этого, неофициальные продавцы могут предлагать восстановленные устройства под видом новых или продавать поддельные или модифицированные модели iPhone - такие смартфоны не проходят должного контроля качества, из-за чего могут возникнуть проблемы с программным обеспечением и модулями связи. А восстановленные телефоны, ко всему прочему, недостаточно производительны и могут часто ломаться. "Устройства, купленные на сером рынке, как правило, не имеют официальной гарантии. В случае поломки пользователям придется самостоятельно искать и оплачивать ремонт, что может быть довольно дорого. На маркетплейсах и досках объявлений часто встречаются мошенники, что грозит потерей денег", - добавила Голицына.
https://ria.ru/20240920/iphone--1973746344.html
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технологии, мтс, apple, apple iphone, россия
Технологии, МТС, Apple, Apple iPhone, Россия
Эксперт рассказала о проблемах с iPhone с серого рынка
Эксперт Голицына: iPhone с серого рынка поддерживать не все функции
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пользователи, купившие новые модели iPhone на сером рынке, могут столкнуться с тем, что они не поддерживают сим-карты российских операторов - такие устройства могут быть настроены под операторов другой страны, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Многие пользователи сталкиваются с рисками и проблемами при покупке устройств в непроверенных магазинах и на маркетплейсах. Один из таких рисков связан с тем, что некоторые модели последних версий iPhone предназначены для использования в определенных регионах и могут поддерживать не все функции. iPhone, купленные на сером рынке, могут работать с ограничениями на российском рынке, а их функции могут быть настроены (залочены) под оператора другой страны", - сказала Голицына.
Она объяснила, что такая практика есть на ряде рынков - например, в Индии
или некоторых европейских странах. "Если такой iPhone приедет в Россию
, то он не будет работать с сим-картами российских операторов. Поэтому важно, чтобы ритейлеры проводили проверку устройств, которую не могут гарантировать на сером рынке", - добавила эксперт.
Кроме этого, неофициальные продавцы могут предлагать восстановленные устройства под видом новых или продавать поддельные или модифицированные модели iPhone - такие смартфоны не проходят должного контроля качества, из-за чего могут возникнуть проблемы с программным обеспечением и модулями связи. А восстановленные телефоны, ко всему прочему, недостаточно производительны и могут часто ломаться.
"Устройства, купленные на сером рынке, как правило, не имеют официальной гарантии. В случае поломки пользователям придется самостоятельно искать и оплачивать ремонт, что может быть довольно дорого. На маркетплейсах и досках объявлений часто встречаются мошенники, что грозит потерей денег", - добавила Голицына.