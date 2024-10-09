https://ria.ru/20241009/inoagent-1977083249.html
Комика Руслана Белого* признали иноагентом из-за стендапа против СВО
Комика Руслана Белого* признали иноагентом из-за стендапа против СВО - РИА Новости, 09.10.2024
Комика Руслана Белого* признали иноагентом из-за стендапа против СВО
Комика Руслана Белого* признали иностранным агентом в том числе за созданный им так называемый антивоенный стендап, указано в материалах административного дела, РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:16
2024-10-09T05:16
2024-10-09T05:16
россия
иноагенты
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Комика Руслана Белого* признали иностранным агентом в том числе за созданный им так называемый антивоенный стендап, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В ходе мониторинга открытых источников сети "Интернет" установлено, что Белый Р.В. написал антивоенный стендап "Все еще", который размещен на PLACE (новый видеосервис для просмотра контента), а также находящемся в свободном доступе на "Mail.ru", - сказано в материалах. Уточняется, что в данном стендапе комик критиковал проведение специальной военной операции. Например, он заявил, что не поддерживает СВО и поэтому уехал из РФ. Также Белый принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, признанными иностранным агентом, проводил концерты на зарубежных площадках и получал иностранное финансирование. Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. По данным СМИ, комик живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов
https://ria.ru/20241006/feyki-1976571766.html
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россия, иноагенты
Комика Руслана Белого* признали иноагентом из-за стендапа против СВО
Комика Руслана Белого признали иноагентом в том числе из-за стендапа против СВО
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Комика Руслана Белого* признали иностранным агентом в том числе за созданный им так называемый антивоенный стендап, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В ходе мониторинга открытых источников сети "Интернет" установлено, что Белый Р.В. написал антивоенный стендап "Все еще", который размещен на PLACE (новый видеосервис для просмотра контента), а также находящемся в свободном доступе на "Mail.ru", - сказано в материалах.
Уточняется, что в данном стендапе комик критиковал проведение специальной военной операции. Например, он заявил, что не поддерживает СВО и поэтому уехал из РФ
.
Также Белый принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, признанными иностранным агентом, проводил концерты на зарубежных площадках и получал иностранное финансирование.
Минюст внес Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года.
Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска.
По данным СМИ, комик живет и работает в Испании
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов