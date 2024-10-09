https://ria.ru/20241009/indiya-1977304890.html

В Индии задержали около 250 бастующих работников Samsung, заявили СМИ

В Индии задержали около 250 бастующих работников Samsung, заявили СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

В Индии задержали около 250 бастующих работников Samsung, заявили СМИ

Полиция индийского округа Канчипурам в штате Тамилнад задержала около 250 бастующих работников завода Samsung Electronics за несанкционированный протест,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:56

2024-10-09T22:56

2024-10-09T22:56

в мире

тамилнад

ченнаи

индия

samsung

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148575/41/1485754156_0:199:4680:2832_1920x0_80_0_0_8bdacaf4c0ed5d3ec1ce6450aa0f21ef.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Полиция индийского округа Канчипурам в штате Тамилнад задержала около 250 бастующих работников завода Samsung Electronics за несанкционированный протест, сообщает телеканал NDTV. В сентябре полиция индийского штата Тамилнад сообщила, что задержала более 100 бастующих рабочих завода Samsung Electronics, поскольку они планировали провести марш без разрешения, тем не менее после этого инцидента протесты продолжились. "Около 250 бастующих работников Samsung Electronics были задержаны и позже освобождены полицией Канчипурама сегодня по подозрению в несанкционированном проникновении на частную территорию и проведении там акции протеста", - говорится в материале. Телеканал добавил, что, по словам самих работников, высший апелляционный суд штата позже постановил разрешить им проведение акции протеста. Samsung частично пошла на встречу работникам, повысив оплату труда и транспортировку на предприятие автобусами компании, а также введя компенсации семьям в случае смерти сотрудника на производстве. Тем не менее Samsung отказалась признавать профсоюз бастующих уже месяц работников, что дало им повод продолжить акцию. Забастовка на расположенном недалеко от Ченнаи заводе Samsung началась в сентябре. Это первая забастовка на заводе за 16 лет его работы. Более 500 участвующих в ней рабочих требуют пересмотра заработной платы и разрешения на создание профсоюза. Всего на предприятии работают около 1,7 тысячи человек, при этом само предприятие обеспечивает примерно треть годового дохода Samsung в Индии в размере 12 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240904/bangladesh-1970618752.html

https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html

тамилнад

ченнаи

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тамилнад, ченнаи, индия, samsung