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Военное общество выделит гранты на изучение истории тюркской цивилизации
Военное общество выделит гранты на изучение истории тюркской цивилизации - РИА Новости, 09.10.2024
Военное общество выделит гранты на изучение истории тюркской цивилизации
Военно-историческое общество выделит гранты на исследования в области истории тюркской цивилизации, заявил помощник президента РФ, председатель общества... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:46
2024-10-09T16:46
2024-10-09T16:46
республика алтай
владимир мединский
российская академия наук
российское общество "знание"
российское историческое общество
россия
общество
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МАНЖЕРОК (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ), 8 окт – РИА Новости. Военно-историческое общество выделит гранты на исследования в области истории тюркской цивилизации, заявил помощник президента РФ, председатель общества Владимир Мединский на закрытии первой международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". "Военно-историческое общество, которое я имею честь по поручению президента координировать, имеет возможность предоставлять гранты для исследователей и для авторов монографий. Мы обязательно в перечень этих грантов включим темы, связанные с историей тюркской цивилизации как общей объединяющей нас идеи", - отметил Мединский. Он также подчеркнул, что ему понравилась идея финансирования научных экспедиций с привлечением ученых, студентов, преподавателей. Открытие первой международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" состоялось во вторник на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Конференция собрала ученых из 8 стран.
https://ria.ru/20240721/tsivilizatsiya-1960802393.html
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республика алтай, владимир мединский, российская академия наук, российское общество "знание", российское историческое общество, россия, общество
Республика Алтай, Владимир Мединский, Российская академия наук, Российское общество "Знание", Российское историческое общество, Россия, Общество
Военное общество выделит гранты на изучение истории тюркской цивилизации
Мединский: военное общество выделит гранты на изучение истории тюркского мира