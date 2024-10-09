https://ria.ru/20241009/granty-1977248402.html

Военное общество выделит гранты на изучение истории тюркской цивилизации

Военное общество выделит гранты на изучение истории тюркской цивилизации - РИА Новости, 09.10.2024

Военное общество выделит гранты на изучение истории тюркской цивилизации

Военно-историческое общество выделит гранты на исследования в области истории тюркской цивилизации, заявил помощник президента РФ, председатель общества... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:46

2024-10-09T16:46

2024-10-09T16:46

республика алтай

владимир мединский

российская академия наук

российское общество "знание"

российское историческое общество

россия

общество

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МАНЖЕРОК (РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ), 8 окт – РИА Новости. Военно-историческое общество выделит гранты на исследования в области истории тюркской цивилизации, заявил помощник президента РФ, председатель общества Владимир Мединский на закрытии первой международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". "Военно-историческое общество, которое я имею честь по поручению президента координировать, имеет возможность предоставлять гранты для исследователей и для авторов монографий. Мы обязательно в перечень этих грантов включим темы, связанные с историей тюркской цивилизации как общей объединяющей нас идеи", - отметил Мединский. Он также подчеркнул, что ему понравилась идея финансирования научных экспедиций с привлечением ученых, студентов, преподавателей. Открытие первой международной научно-практической конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" состоялось во вторник на курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Организаторами выступили: Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай. Конференция собрала ученых из 8 стран.

https://ria.ru/20240721/tsivilizatsiya-1960802393.html

https://ria.ru/20230117/nauka-1844063314.html

республика алтай

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республика алтай, владимир мединский, российская академия наук, российское общество "знание", российское историческое общество, россия, общество