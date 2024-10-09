https://ria.ru/20241009/gospodderzhka-1977176069.html
Новая мера поддержки преподавателей начала действовать в Красноярском крае
Новая мера поддержки преподавателей начала действовать в Красноярском крае - РИА Новости, 09.10.2024
Новая мера поддержки преподавателей начала действовать в Красноярском крае
Новая мера поддержки для преподавателей и мастеров профессионального обучения аграрных колледжей и техникумов начала действовать в Красноярском крае, сообщает... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:20
2024-10-09T13:20
2024-10-09T16:54
красноярский край
жилье
педагоги
учителя
господдержка
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КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Новая мера поддержки для преподавателей и мастеров профессионального обучения аграрных колледжей и техникумов начала действовать в Красноярском крае, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "В Красноярском крае начала действовать новая мера господдержки. Теперь преподаватели и мастера профессионального обучения аграрных колледжей и техникумов смогут получить социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. Соответствующий документ был одобрен на заседании Правительства края", – говорится в сообщении. Уточняется, что получатель господдержки должен быть не старше 55 лет, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживать на территории края, а также соответствовать ряду других критериев. Краевой бюджет возместит 90% затрат на строительство или приобретение жилья. Размер господдержки рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра и количества членов семьи. "Новая мера поддержки направлена на улучшение жилищных условий преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов, которые готовят кадры для сельскохозяйственной отрасли. Ожидаем, что с 2024 года выплаты ежегодно будут получать не менее пяти преподавателей и мастеров на строительство не менее 360 квадратных метров жилья", – приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства края Ильи Васильева. Отмечается, что такой же механизм господдержки уже действует для сельских ветеринаров, работающих в государственных учреждениях. В 2024 году семь специалистов получили более 27 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Направление действует шестой год, 26 семей уже воспользовались такой господдержкой. Всего в 2024 году соцвыплаты на улучшение жилья получат четыре категории граждан или более 130 человек.
https://ria.ru/20241008/krasnoyarskiy-kray-1976971591.html
https://ria.ru/20241009/kotyukov-1977152316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, жилье, педагоги, учителя, господдержка
Красноярский край, Жилье, педагоги, учителя, Господдержка
КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Новая мера поддержки для преподавателей и мастеров профессионального обучения аграрных колледжей и техникумов начала действовать в Красноярском крае, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
"В Красноярском крае начала действовать новая мера господдержки. Теперь преподаватели и мастера профессионального обучения аграрных колледжей и техникумов смогут получить социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. Соответствующий документ был одобрен на заседании Правительства края", – говорится в сообщении.
Уточняется, что получатель господдержки должен быть не старше 55 лет, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, проживать на территории края, а также соответствовать ряду других критериев. Краевой бюджет возместит 90% затрат на строительство или приобретение жилья. Размер господдержки рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра и количества членов семьи.
"Новая мера поддержки направлена на улучшение жилищных условий преподавателей и мастеров производственного обучения колледжей и техникумов, которые готовят кадры для сельскохозяйственной отрасли. Ожидаем, что с 2024 года выплаты ежегодно будут получать не менее пяти преподавателей и мастеров на строительство не менее 360 квадратных метров жилья", – приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства края Ильи Васильева.
Отмечается, что такой же механизм господдержки уже действует для сельских ветеринаров, работающих в государственных учреждениях. В 2024 году семь специалистов получили более 27 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Направление действует шестой год, 26 семей уже воспользовались такой господдержкой. Всего в 2024 году соцвыплаты на улучшение жилья получат четыре категории граждан или более 130 человек.