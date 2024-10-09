https://ria.ru/20241009/gosduma-1977256256.html

В Госдуме прокомментировали участие детей в квадробинге

В Госдуме прокомментировали участие детей в квадробинге - РИА Новости, 09.10.2024

В Госдуме прокомментировали участие детей в квадробинге

Вовлечение ребенка в субкультуру квадробинга говорит об отсутствии любви в семье и замкнутости, это не вопрос недоработки молодежной политики, считает глава... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T17:20

2024-10-09T17:20

2024-10-09T17:24

артем метелев (депутат)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Вовлечение ребенка в субкультуру квадробинга говорит об отсутствии любви в семье и замкнутости, это не вопрос недоработки молодежной политики, считает глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "Про квадробинг слышали многие… И это не вопрос недоработки молодежной политики, как может кто-то думать. Участие в подобных субкультурах и подражание тренду - от отсутствия любви в семье и замкнутости. Ребенку проще надеть костюм кота и понять, что его кто-то все же принимает. Вот о чем надо задуматься. Что происходит в семьях таких детей?" - написал Метелев в своем Telegram-канале. Он считает, что фурри или квадробинг - странное, но безобидное явление. "Стоит помнить, что ролевые модели животных для детей - это очень понятный формат. Но когда подражание животным превращается в неадекватную историю, когда дети начинают есть реальный корм, испражняться, как собаки, когда их выгуливают на поводках, то это уже вопрос психологической безопасности", - написал он. Глава комитета добавил, что не считает, что запретом квадроберов можно чего-то добиться. По его словам, само обсуждение запрета привлекает больше внимания. "Другое дело, если кто-то насаждает эту идею специально: в школах, в сообществах, формируя у совсем еще юных граждан без сформированного критического мышления, взгляды, которые могут быть просто опасны. Я говорю о размытии идентичности и попытках подменить осознание своего гендера. Если это происходит, это уже вопрос работы специальных служб", - отметил депутат ГД. Инструменты блокировки деструктивного контента и ответственности для тех, кто распространяет такую идеологию, у государства должны быть, также нужно проанализировать, "действительно ли чего-то сегодня не хватает", заключил Метелев.

https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976100514.html

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артем метелев (депутат), госдума рф, общество, россия