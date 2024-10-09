https://ria.ru/20241009/gosduma-1977214007.html

В Госдуме объяснили блокировку Discord

В Госдуме объяснили блокировку Discord - РИА Новости, 09.10.2024

В Госдуме объяснили блокировку Discord

Блокировка Discord связана с тем, что площадка стала удобным инструментом по продаже наркотиков и связана с пропагандой ЛГБТ* и вербовкой подростков в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:51

2024-10-09T14:51

2024-10-09T14:51

общество

технологии

россия

василий пискарев

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировка Discord связана с тем, что площадка стала удобным инструментом по продаже наркотиков и связана с пропагандой ЛГБТ* и вербовкой подростков в совершение терактов, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее Роскомнадзор заявил РИА Новости, что доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства. "Эта площадка сегодня уже далеко не только место для общения геймеров. На самом деле она последовательно нарушает наши законы и стала удобным инструментом для торговцев наркотиками, которые ищут среди несовершеннолетних закладчиков своего смертоносного товара, а заодно и приобщают молодежь к употреблению. Речь и об извращенцах, которые побуждают детей сделать для них интимные фото, посвящают в тонкости ЛГБТ*-идеологии, однополых браков", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что анонимность и популярность Discord активно привлекает также и вербовщиков, которые вовлекают подростков в совершение терактов и других противоправных действий. "Если бы администрация данной сети своевременно выполняла требования российских регулирующих органов и удаляла подобный контент, не попустительствовала его распространению, таких крайних мер реагирования к Discord никто бы не применил", - добавил парламентарий. По его мнению, в данных условиях иного способа защитить права граждан РФ – юных и взрослых – у государства нет. *Движение признано экстремистским и запрещено в России

https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html

https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html

https://ria.ru/20241009/moskalkova-1977141592.html

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общество, технологии, россия, василий пискарев