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В Госдуме объяснили блокировку Discord - РИА Новости, 09.10.2024
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14:51 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/gosduma-1977214007.html
В Госдуме объяснили блокировку Discord
В Госдуме объяснили блокировку Discord - РИА Новости, 09.10.2024
В Госдуме объяснили блокировку Discord
Блокировка Discord связана с тем, что площадка стала удобным инструментом по продаже наркотиков и связана с пропагандой ЛГБТ* и вербовкой подростков в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:51
2024-10-09T14:51
общество
технологии
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировка Discord связана с тем, что площадка стала удобным инструментом по продаже наркотиков и связана с пропагандой ЛГБТ* и вербовкой подростков в совершение терактов, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ранее Роскомнадзор заявил РИА Новости, что доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства. "Эта площадка сегодня уже далеко не только место для общения геймеров. На самом деле она последовательно нарушает наши законы и стала удобным инструментом для торговцев наркотиками, которые ищут среди несовершеннолетних закладчиков своего смертоносного товара, а заодно и приобщают молодежь к употреблению. Речь и об извращенцах, которые побуждают детей сделать для них интимные фото, посвящают в тонкости ЛГБТ*-идеологии, однополых браков", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что анонимность и популярность Discord активно привлекает также и вербовщиков, которые вовлекают подростков в совершение терактов и других противоправных действий. "Если бы администрация данной сети своевременно выполняла требования российских регулирующих органов и удаляла подобный контент, не попустительствовала его распространению, таких крайних мер реагирования к Discord никто бы не применил", - добавил парламентарий. По его мнению, в данных условиях иного способа защитить права граждан РФ – юных и взрослых – у государства нет. *Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20241009/diskord-1977087199.html
https://ria.ru/20241008/blokirovka-1977068421.html
https://ria.ru/20241009/moskalkova-1977141592.html
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общество, технологии, россия, василий пискарев
Общество, Технологии, Россия, Василий Пискарев
В Госдуме объяснили блокировку Discord

ГД: блокировка Discord связана с распространением на площадке продажи наркотиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Блокировка Discord связана с тем, что площадка стала удобным инструментом по продаже наркотиков и связана с пропагандой ЛГБТ* и вербовкой подростков в совершение терактов, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Ранее Роскомнадзор заявил РИА Новости, что доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства.
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"Эта площадка сегодня уже далеко не только место для общения геймеров. На самом деле она последовательно нарушает наши законы и стала удобным инструментом для торговцев наркотиками, которые ищут среди несовершеннолетних закладчиков своего смертоносного товара, а заодно и приобщают молодежь к употреблению. Речь и об извращенцах, которые побуждают детей сделать для них интимные фото, посвящают в тонкости ЛГБТ*-идеологии, однополых браков", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что анонимность и популярность Discord активно привлекает также и вербовщиков, которые вовлекают подростков в совершение терактов и других противоправных действий.
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"Если бы администрация данной сети своевременно выполняла требования российских регулирующих органов и удаляла подобный контент, не попустительствовала его распространению, таких крайних мер реагирования к Discord никто бы не применил", - добавил парламентарий.
По его мнению, в данных условиях иного способа защитить права граждан РФ – юных и взрослых – у государства нет.
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ОбществоТехнологииРоссияВасилий Пискарев
 
 
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