https://ria.ru/20241009/gosduma-1977092367.html
Госдума в конце октября обсудит повышение качества услуг ЖКХ
Госдума в конце октября обсудит повышение качества услуг ЖКХ - РИА Новости, 09.10.2024
Госдума в конце октября обсудит повышение качества услуг ЖКХ
В Госдуме в конце октября пройдет "правительственный час", посвященный состоянию коммунальной инфраструктуры и повышению качества услуг ЖКХ, сообщил... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:40
2024-10-09T08:40
2024-10-09T08:41
общество
жкх
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Госдуме в конце октября пройдет "правительственный час", посвященный состоянию коммунальной инфраструктуры и повышению качества услуг ЖКХ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Среди приоритетов определили для себя помощь регионам в решении проблем жилищно-коммунального хозяйства. На эту тему в конце октября запланирован "правительственный час". Подробно рассмотрим состояние коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг", - написал Володин в своем Telegram-канале. Председатель Госдумы отметил, что "правительственные часы" теперь проходят в новом формате - "исходя из проблем, беспокоящих людей, а не самоотчётов". "Первый такой "правчас" был посвящен организации летнего оздоровительного отдыха детей. Мы с вами ранее подробно обсуждали это. В том числе благодаря обратной связи от вас были подняты самые актуальные темы в разговоре с профильными министрами, внесены предложения в Правительство по решению наболевших вопросов", - сообщил он.
https://ria.ru/20241007/gosduma-1976673424.html
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общество, жкх, вячеслав володин, госдума рф
Общество, ЖКХ, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума в конце октября обсудит повышение качества услуг ЖКХ
Володин: Госдума в конце октября обсудит повышение качества услуг ЖКХ