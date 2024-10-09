https://ria.ru/20241009/google-1977269528.html

В Google раскритиковали предложение Минюста США по разделению бизнеса

В Google раскритиковали предложение Минюста США по разделению бизнеса - РИА Новости, 09.10.2024

В Google раскритиковали предложение Минюста США по разделению бизнеса

Американская корпорация Google в среду назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение министерства юстиции США внести изменения в структуру компании,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:28

2024-10-09T18:28

2024-10-09T18:28

сша

вашингтон (штат)

google

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Американская корпорация Google в среду назвала "радикальным" и "вредоносным" предложение министерства юстиции США внести изменения в структуру компании, разделив бизнес в рамках антимонопольного дела против нее. Ранее американские власти предложили изменить структуру Google с целью лишить ее возможности использовать интернет-браузер Chrome, магазин приложений Play и операционную систему Android в качестве преимуществ для поисковика Google в ущерб конкурентам. "Радикальные и масштабные предложения министерства юстиции США рискуют нанести вред потребителям, предприятиям и разработчикам", - прокомментировали предложение властей в Google. В компании выразили беспокойство тем, что запросы минюста "заходят далеко за специфичные юридические вопросы" в рамках дела против нее, повлияют на различные индустрии, продукты и будут иметь значительные последствия для "американской конкурентоспособности". "Отделение Chrome или Android сломит их и многое другое. Мы инвестировали миллиарды долларов в Chrome и Android... Не совершайте ошибки - отделение изменит их бизнес-модели, повысит стоимость устройств, подорвет уверенную конкуренцию Android и Google Play с iPhone и App Store от Apple", - пригрозили в корпорации. Там также подвергли критике и другие предложения минюста, включая принудительное повышение прозрачности поисковой выдачи, изменения механизма работы рынка интернет-рекламы и ограничение работы инструментов Google с технологиями искусственного интеллекта. По оценке прокуратуры, предложение по структурным изменениям в Google соответствует решению суда, который ранее установил преднамеренность действий Google в качестве монополиста на рынке поиска в интернете, нарушающих антимонопольное законодательство США. Как добавили власти, противоправное поведение Google сохранялось на протяжении более чем десяти лет и включало в себя ряд видов тактики, направленных на собственное усиление, а прекращение такого незаконного поведения и достижение целей эффективных антимонопольных мер требует времени, информации и осторожного рассмотрения. В августе окружной суд столицы США Вашингтона вынес решение, согласно которому корпорация Google намеренно действовала как монополист на рынке интернет-поисковиков и таким образом нарушила действующий в стране антимонопольный закон. Как установил судья, корпорация обеспечила себе монополию в сфере услуг онлайн-поиска, договариваясь с производителями устройств и веб-браузеров об автоматическом использовании поисковика Google в их продуктах. По мнению суда, эти договоры, за которые корпорация платила компаниям "миллиарды долларов", существенно усложнили для других интернет-поисковиков возможность конкурировать с Google.

https://ria.ru/20241008/kasperskiy-1976979497.html

https://ria.ru/20241003/avito-1976082325.html

https://ria.ru/20240930/gugl-1975544282.html

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