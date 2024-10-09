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Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности - РИА Новости, 09.10.2024
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01:32 09.10.2024 (обновлено: 01:36 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/generaly-1977077492.html
Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности
Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности - РИА Новости, 09.10.2024
Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности
Пять генералов различных силовых ведомств, в том числе Следственного комитета и ФСИН, назначены на высокие руководящие должности, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T01:32
2024-10-09T01:36
россия
красноярский край
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пять генералов различных силовых ведомств, в том числе Следственного комитета и ФСИН, назначены на высокие руководящие должности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На должность начальника главного управления ФСИН по Красноярскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин", - сказал собеседник агентства. По его словам, на пятилетний срок руководителем следственного управления СК России по Карачаево-Черкессии назначен генерал-майор юстиции Николай Щепкин; главой следственного управления СК РФ по Карелии - генерал-майор юстиции Евгений Швец; начальником следственного управления СК России по Курганской области - генерал-майор юстиции Богдан Францишко, а главой следственного управления СК РФ по Омской области - генерал-майор юстиции Виталий Батищев.
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россия, красноярский край, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Красноярский край, Курганская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности

Пять генералов силовых ведомств назначены на высокие должности в регионах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пять генералов различных силовых ведомств, в том числе Следственного комитета и ФСИН, назначены на высокие руководящие должности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"На должность начальника главного управления ФСИН по Красноярскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на пятилетний срок руководителем следственного управления СК России по Карачаево-Черкессии назначен генерал-майор юстиции Николай Щепкин; главой следственного управления СК РФ по Карелии - генерал-майор юстиции Евгений Швец; начальником следственного управления СК России по Курганской области - генерал-майор юстиции Богдан Францишко, а главой следственного управления СК РФ по Омской области - генерал-майор юстиции Виталий Батищев.
 
РоссияКрасноярский крайКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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