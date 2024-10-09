https://ria.ru/20241009/generaly-1977077492.html

Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности

Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности - РИА Новости, 09.10.2024

Пять генералов СК и ФСИН назначены на высокие руководящие должности

Пять генералов различных силовых ведомств, в том числе Следственного комитета и ФСИН, назначены на высокие руководящие должности, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T01:32

2024-10-09T01:32

2024-10-09T01:36

россия

красноярский край

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пять генералов различных силовых ведомств, в том числе Следственного комитета и ФСИН, назначены на высокие руководящие должности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На должность начальника главного управления ФСИН по Красноярскому краю назначен генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин", - сказал собеседник агентства. По его словам, на пятилетний срок руководителем следственного управления СК России по Карачаево-Черкессии назначен генерал-майор юстиции Николай Щепкин; главой следственного управления СК РФ по Карелии - генерал-майор юстиции Евгений Швец; начальником следственного управления СК России по Курганской области - генерал-майор юстиции Богдан Францишко, а главой следственного управления СК РФ по Омской области - генерал-майор юстиции Виталий Батищев.

россия

красноярский край

курганская область

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2024

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россия, красноярский край, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)