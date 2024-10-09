В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42 тысячи
Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах выросло до 42 010 человек
© AP Photo / Abdel Kareem HanaТела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Тела погибших в результате израильской бомбардировки сектора Газа
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КАИР, 9 окт - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 42 тысячи, сообщило министерство здравоохранения анклава.
В заявлении Минздрава говорится, что за последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 45 погибших и 130 пострадавших.
"Число погибших с 7 октября прошлого года выросло до 42 010, пострадали 97 720", - говорится в заявлении.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.